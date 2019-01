Zusammenarbeit soll wieder wachsen

Seit 25 Jahren feiert die koreanische christliche Gemeinde in Trossingen ihre Gottesdienste in der Martin-Luther-Kirche. Anlass für die beiden Gemeinden, ihre in den vergangenen Jahren etwas eingeschlafene Zusammenarbeit wieder zu stärken.

Am Sonntag, 20. Januar, findet zum Jubiläum um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt, den der evangelische Pfarrer Torsten Kramer gemeinsam mit seinem koreanischen Kollegen Pastor An hält. Der Gottesdienst wird zweisprachig sein, zudem wird die Geschichte der koreanischen Gemeinde anhand einer Bildershow erzählt. Anschließend gibt es Kirchkaffee mit Stehempfang und koreanischem Fingerfood im Dietrich-Bonhoeffer-Haus.

Gemeinsame Gottesdienste habe es früher schon gegeben, erinnert sich Mija Fraas von der koreanischen Gemeinde. „Im vergangenen Jahr haben wir beschlossen, die Zusammenarbeit wieder zu stärken“, ergänzt Torsten Kramer, „zuvor hatten wir uns etwas aus den Augen verloren.“ Künftig soll es wieder mehr koreanisch-evangelische Gottesdienste geben, so Fraas, und vielleicht andere Aktionen wie gemeinsames Grillen im Sommer.

Die koreanische Gemeinde geht in Trossingen auf koreanische Studenten an der Hochschule für Musik zurück, wie Mija Fraas erzählt. Auch heute noch machen sie zwei Drittel der Gemeinde aus. „Die Mitgliederzahl ändert sich deswegen ständig“, sagt Fraas. Meist liege sie zwischen 20 und 40 Leuten. „Und wenn die Studenten in den Ferien nach Korea zurückfliegen, sind wir in dieser Zeit natürlich auch sehr wenige.“

Musikstudenten bilden Chor

Neben den Studenten kommen auch Koreaner aus dem süddeutschen Raum nach Trossingen. „Manche sind aus Freiburg, eine Famile kommt aus Friedrichshafen“, berichtet Fraas. Das liegt daran, dass die Trossinger Gemeinde eine von nur vier Einzelgemeinden im Südwesten ist. Sie sind seit 2010 unter dem Dach der evangelisch-koreanischen Nambu-Gemeinde in der Stuttgarter Friedenskirche zusammengeschlossen.

In Trossingen bietet die evangelisch-koreanische Gemeinde Angebote im Bonhoeffer-Haus an und feiert jeden Sonntag um 12 Uhr in der Martin-Luther-Kirche Gottesdienste in eigener Sprache. Trossingern, die um diese Zeit an der Kirche waren, ist vielleicht der Gesang des Chores in Erinnerung geblieben der jeden Gottesdienst begleitet - dass so viele Mitglieder Musikstudenten sind, wirkt sich auf die Gemeinde aus. „Oft gibt es nach dem Gottesdienst auch Konzerte“, so Fraas, „und wenn es in den Ferien keinen Chor gibt, spielt zum Beispiel jemand ein Instrument oder Sänger treten solo auf.“ Generell wünsche sich die Gemeinde derzeit ein paar mehr Sänger für den Chor - aber das könne sich im nächsten Semester ja schon wieder ändern, sagt Mija Fraas.

Im geplanten neuen Gemeindehaus der evangelischen Kirche wird die koreanische Gemeinde übrigens miteinziehen, so Kramer. Auch deswegen werden zwei Küchen gebaut - nach koreanischen Gottesdiensten wird nämlich üblicherweise gemeinsam gekocht.