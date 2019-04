Brillante Spieltechnik kombiniert mit tiefgründigem Humor: Beim Auftritt des österreichischen Akustik-Trios Folksmilch am Mittwochabend wurde im gut besuchten Kesselhaus ebenso viel gelacht wie applaudiert. Das Konzert fand im Rahmen von „Akkordeon grenzenlos“ statt.

Sehr geehrt fühlten sich die drei, in „der Hochburg, ja im Mekka des Akkordeons, also in Trossingen“ auftreten zu dürfen. Eigentlich war das Gastspiel ja schon vor drei Jahren geplant gewesen, musste aber verschoben werden. Nun standen sie da auf der Bühne der „Kesselfabrik“, wie Akkordeonist Christian Bakanic sagte, und setzten zu einer Milonga an. Und schon hatten sie die Zuhörer in ihren Bann geschlagen. Viele schnippten bei der folgenden Version von Michael Jacksons „Billie Jean“ im Takt.

Die ganz spezielle Form des Crossovers, mit dem das Trio seit fast 20 Jahren Erfolge feiert, entfaltete sich beim „Frühlingsstimmenwalzer“: Johann Strauß Sohn, originell gekreuzt mit der Schlagersängerin Andrea Berg, 3/4- und 4/4-Takt gekonnt kombiniert, mit Verve vorgetragen. Zum Piepen komisch. Bei zwei Eigenkompositionen Bakanics aus dem Bereich Weltmusik tauschte Klemens Bittman seine Geige gegen ein eigens für ihn gebautes Instrument namens „Mandola“, und Eddie Luis ließ seinen Kontrabass singen.

Auch die „Mini-Oper für das weltkleinste Orchester“ wurde mit Jubel quittiert: Aus dem Lied „Fata Morgana“ der unvergesslichen Ersten Allgemeinen Verunsicherung, einer 1977 gegründeten Pop-Rock-Band, hat das Trio ein Drama mit Beduinen, einem verdurstenden Forscher, der schönen Laila und ein paar gierigen Geiern geschaffen.

Nicht jeder im Kesselhaus verstand den Text der „dreckigen Gstanzln“ in „Welten Schleinige“, aber schon wie der Geiger da über die Bühne stakste wie ein Storch, war große Gaudi. Mozart mögen die drei aus Wien besonders gern, allerdings gehen sie recht freimütig mit seiner Musik um: Da wird ein Tango aus der „Figaro“-Ouvertüre und das „Rondo alla turca“ zum Turbostück. Dass sie, wenn es denn sein muss, auch ruhig spielen können, zeigte das famose Trio bei der Jodler-Hommage an die 2018 verstorbene Sozialarbeiterin Ute Bock. Hier folgte der Beifall erst nach einer Gedenkminute.

Zwei Zugaben erklatschte sich das begeisterte Publikum: einen bulgarischen Tanz und eine keltische Abschiedsmelodie.