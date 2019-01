Zum 14. Mal ging’s querfeldein

Bereits zum 14. Mal hat am Samstag der Crosslauf in Trossingen stattgefunden, bei dem die TG Trossingen als Veranstalter fungierte. Der Lauf ist der vierte Teil der Crosslauf-Serie 2018/2019. Die drei vorausgegangenen waren in Unterkirnach, in Tailfingen und in Tuningen.

Der Trossinger Crosslauf ist seinerzeit aus einem Jubiläumder TG Trossingen hervorgegangen. Als die TG 2004 ihr 125-jähriges Bestehen feierte, „wurden einige Veranstaltungen ausgesucht“, erinnert sich Hermann-Josef Dahmen von der TG Trossingen. „Da gab es dann den Duathlon, ein Handballturnier und eben einen Crosslauf“, weiß Dahmen.

Von all dem hat sich letztlich der Crosslauf gehalten und besteht bis heute. „In all den Jahren hatten wir bisher immer ziemlich Glück“, so Dahmen, der an diesem Samstag den angekündigten Eisregen befürchtete, der glücklicherweise ausblieb. Die Bedingungen waren dieses Jahr in Trossingen ideal: „Wir haben festen Schnee“, freut sich Dahmen – in Tuningen gab es zum dritten Lauf der Serie Anfang Januar Tiefschnee, was eher weniger optimal gewesen sei. „Allgemein hatten wir bisher eigentlich immer Glück“, ergänzt er. Damit beim Lauf wirklich nichts mehr schiefgehen kann, macht sich ein Lauftrupp um halb neun auf den Weg, um die Strecken einzugrenzen und Fähnchen zu stecken, sodass sich niemand in der Eile verläuft.

Eine andere Gruppe muss die Fritz-Kiehn-Halle herrichten: Tische, Bestuhlung und Dekoration müssen installiert werden. „Und eine Küchencrew ist für das Essen zuständig“, sagt Dahmen. So ist auch für eine gute Stärkung der Läufer gesorgt. Und die brauchen sie auch: „Wir haben für jede Altersklasse bestimmte Streckenlängen. Die längste Strecke ist fast 10 000 Meter lang – für die erwachsenen Damen und Herren. Für Kinder und Jugendliche gibt es jeweils deutlich kürzere Strecken“, erklärt Dahmen.

Läufer kommen von weit her

„Schätzungsweise 200 Teilnehmer sind heute gekommen. Genau sagen können wir es aber nie, wir haben immer sehr viele Nachmeldungen“, so der Hinweis von Dahmen. Viele Teilnehmer kommen dabei aus der weiteren Umgebung. Gottfried Schrempp, Trainer vom Skiclub Lossburg, ist mit einigen Kindern und deren Eltern des Skiclubs angereist. „Wir kommen schon seit mehreren Jahre hier her“, erzählt Schrempp. Zum Trossinger Crosslauf kam er dank der „Informationen zur Leichtathletik“, so Schrempp.

Es ist somit nicht verwunderlich, dass es viele Leichtathleten zu einem Crosslauf zieht. Auch Alexander Hasse kam so zum Crosslauf nach Trossingen. „Ich bin mit meinem Verein aus Horb hier“, sagt Hasse. „Bereits das zweite Mal nehmen wir an der Serie teil.“ Aber wie bereitet man sich am besten für so einen Lauf vor? „Wir machen einfach eine extra Vorbereitung für die winterlichen Läufe“, so der Athlet. Doch nicht nur langfristig sollte man gewappnet sein, auch kurz vor dem Start sollte man sich ausreichend mit Übungen warmhalten.