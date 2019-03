Zum 1000. Geburtstag schuldenfrei

Der Tennisclub (TC) kann positiv in die Zukunft blicken. Denn der Verein kann in sein 100. Jahr des Bestehens schuldenfrei starten. Und auch bei der Mitgliedergewinnung und der Nachwuchsförderung läuft es gut.

„Wir versammeln uns zum 99. Mal“, eröffnete Sven Heizmann, der zum sechsköpfigen Vorstandsgremium gehört, und wies auf die große Feier zum 100. Geburtstag am 5. Oktober im Konzerthaus hin. Die beste Nachricht des Abends überbrachte aber Chris Smulik: „Wir sind schuldenfrei.“ Der Kredit, mit dem Anfang der 80er Jahre der Bau des Clubhauses finanziert wurde, ist nun abbezahlt. Und auch sonst stehe der Verein finanziell solide da. Smulik berichtete, dass er drei neue Sponsoren gewinnen konnte, zwei weitere schon für 2019. „Unsere alten Blenden werden nach und nach durch neue ersetzt“, kündigte er an. „Das Geld kommt direkt dem Sportbetrieb zugute, vor allem der Jugendarbeit.“

Ebenfalls Positives zu berichten hatte Robert Kolb, der über die Sportergebnisse in den verschiedenen Bereichen berichtete. Sein Resumé: „Es wird deutlich mehr gespielt als zuvor.“

Selina Steinich und Peter Armbruster schlossen sich an und berichteten über die Jugendarbeit, die zunehmend ausgebaut werde. „Beim Schnuppertraining im April haben wir Balltraining, die ersten Schläge und Koordination geübt “, so Steinich. Die Erweiterung dieses Schnuppertages war der Eltern-Kind-Tag: „Auch die Eltern sollen sehen, was Tennis ist und was ihre Kinder machen, und sie dabei begleiten.“ Zur Talentiade U10 kann der Tennisclub „nach vielen Jahren wieder eine Mannschaft melden“, freute sich Peter Armbruster. „Und es hört nicht auf: Wir wollen nun erstmals Kindergartenkinder ansprechen und sie für Tennis begeistern“, so Steinich. „Damit kann man nicht früh genug anfangen“, weiß die Trainerin. Und tatsächlich traf sich die neu gegründete Gruppe bereits am nächsten Tag in der Kellenbachhalle.

Dachsanierung steht an

Im vergangenen Jahr leisteten die Mitglieder ganze Arbeit bei der Instandhaltung des Geländes. „Wege wurden vom Moos befreit und neu eingeschottert, Sitzplätze gesäubert, die Grünanlage geschnitten“, so Sven Kampe. Zu tun gibt es auch in Zukunft noch genug. So stünde eine größere Dachsanierung an, so die Information des Vorstandsteams.

Bei aller Arbeit, die Stimmung bei der Hauptversammlung war durchweg positiv: „Ich hoffe auf eine rosige und spaßige Zukunft“, schloss Heizmann.