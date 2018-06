Zum 100. Geburtstag gibt’s Familien-Champagner

Ihren 100. Geburtstag hat Bertha Blust am Freitag im Dr.-Karl-Hohner-Heim zusammen mit ihren Kindern und Enkelkind feiern können. Geboren im Donau-Schwäbischen Aislingen, zog sie als junge Frau nach Villingen-Schwenningen. Dort lernte sie als Bedienung den Trossinger Ernst Blust kennen und lieben. Das junge Paar heiratete 1937 und zog in sein Haus in der Mörikestraße.

Aus der Ehe ging die Tochter Eugenie hervor, die jetzt mit ihrem Mann in Frankreich in der Nähe von Versailles lebt und zu dem Ehrentag ihrer Mutter angereist war, im Gepäck einige Flaschen Champagner aus der familieneigenen Kellerei. Der mundete auch der Jubilarin sehr gut. Außerdem lässt ihre Tochter jede Woche einen Blumenstrauß an die Mutter schicken, denn Bertha Blust liebt Blumen. Früher hatte sie mit viel Freude ihren großen Garten bewirtschaftet.

Nach dem Tod ihres ersten Mannes fand sie ihr neues Glück erneut in der Familie Blust. Sie heiratete ihren ebenfalls verwitweten Schwager Viktor Blust, der einen Sohn mit in die Ehe brachte, der sie auch Oma und Uroma werden ließ.

Bis 2006 lebte sie, nachdem auch ihr zweiter Mann gestorben war, noch allein in ihrem Trossinger Haus. Das Hagelunwetter zerstörte dann das Dach ihres Hauses. Der schon vorbereitete Weg ins Dr.-Karl-Hohner-Heim fand danach etwas früher als geplant statt. Bis vor einem halben Jahr konnte die Jubilarin noch aktiv am Heim-Geschehen teilnehmen. Ihre besondere Liebe galt der Musik, sie besuchte alle Konzerte.

Neben der Familie gratulierte auch Bürgermeister Clemens Maier und überreichte einen Blumenstrauß sowie eine Urkunde, unterzeichnet von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Ein Lächeln der Senioren zeigte, wie sie die Ehre anrührte. (bär)