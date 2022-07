Zugedröhnt auf der Autobahn

Ein Peugeot-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf A 81 beobachtet worden, wie er in Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizei kontrollierte den 46-jährigen Mann am P&M-Parkplatz an der Anschlussstelle Steißlingen. Ein entsprechender Vortest verlief positiv, weshalb der 46-Jährige eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Der Mann wollte von Stuttgart in Richtung Singen fahren.

Nach Zeugenaussagen fuhr der 46-Jährige ab der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen in starken Schlangenlinien und kam mehrfach sowohl auf die linke Fahrspur als auch auf den Seitenstreifen. Hierbei kam es zumindest zu Behinderungen anderer Autofahrer.

Verkehrsteilnehmer, welche durch den Fahrer des blauen Peugeot 307 mit Konstanzer Kennzeichen behindert oder sogar gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Mühlhausen-Ehingen unter der Rufnummer 07733/99600 zu melden.