„Zu sehen, wie motiviert die Kinder sind, macht Spaß“

Knapp 140 Grundschüler der Kellenbachschule Schura haben jüngst ihr Können bei den Sommer-Bundesjugendspielen gezeigt. Im Vorfeld zu dieser Sportveranstaltung hatte jede Klasse im Sportunterricht trainiert. Und dass das Training von Erfolg gekrönt war, zeigte die große Anzahl von Ehren- und Siegerurkunden.

50-Meter-Lauf, Weitsprung und Schlagball 80 Gramm (umgangssprachlich Weitwurf) waren die Disziplinen, in denen die Kinder ihre Kräfte gemessen haben. Viel Spaß gab es allenthalben, wenn auch der Ball beim Weitwurf nicht unbedingt in direkter Linie nach vorne flog oder es beim Weitsprung nicht so weit nach vorne ging, dafür aber eine große Sandwolke gab.

„Ich bin echt erstaunt, wie weit so kleine Füße springen können,“ so Sabine Limburger, eine der Mütter, die am Weitsprung-Sandkasten Maß genommen haben. „Zu sehen, wie motiviert die Kinder sind, da macht es richtig Spaß, auch als Mutter mitzuwirken und dabei zu sein.“

Knapp 20 Eltern unterstützen die Lehrerschar beim Sporttag. Sei es als Wettkampfrichter oder bei der Vorbereitung und Ausgabe des „gesunden Pausenbrotes“. „Ein Sporttag kombiniert mit gesundem Essen, das ist eine tolle Sache,“ so Lehrer Marc Sasse über die Sommerbundesjugendspiele. „Besonders schön ist auch, dass immer so viele Eltern bereit sind, mitzuhelfen. Unsere Kinder sind immer mit viel Ehrgeiz dabei und der Staffellauf am Schluss ist immer das Highlight.“

Zum Abschluss gehen die Emotionen hoch

Zum Abschluss des Sporttages wurden mit viel Emotionen die Klassenstaffelläufe durchgeführt. „Die Staffeln sind der Höhepunkt und besonders schön ist, dass, obwohl beim Staffellauf gegeneinander gestartet wird, die Gemeinschaft und das Miteinander so richtig ausgeprägt ist,“ so Lehrerin Jessica Wunderlich. „Wir haben hier ein so tolles Sportgelände, und es ist schön, dass so viele Eltern uns unterstützt haben. Besonders auch beim gesunden Pausenbrot. Die Zutaten haben wir beim Biohof Messner mit Rabatt bekommen – danke schön.“