„Ziemlich bester Schurke“ findet zu Jesus

,,Ziemlich bester Schurke“, so lautet der Name des mittlerweile zwölften Männervespers, zu dem jüngst die Trossinger Baptistengemeinde eingeladen hat. Die Teilnehmer tauchten an diesem Abend gemeinsam in das spannende und bewegte Leben eines Millionärs ein, der seit seinem 17. Lebensjahr durch einen Autounfall im Rollstuhl sitzt.

Der christliche Referent Josef Müller nahm alle Männer, ob jung oder alt, auf seine abenteuerliche und wilde Lebensreise mit. Er gewährte den Zuhörern einen Einblick in die Welt der Reichen und Schönen, wo Kaviar, Luxuslimousinen, Trüffel und sogar Kokain keine leeren Worte sind.

Er machte Karriere als Steuerberater und verstand es, mit Geld umzugehen. Durch einige kriminelle Handlungen kam er aber mit dem Gesetz in Konflikt. Daraufhin folgte ein fünfjähriger Gefängnisaufenthalt, der sein Luxusleben beenden ließ. Für ihn kam es zu einer neuen Erfahrung: kein Kaviar, Champagner und kein Geld. Diese Zeit brachte eine Leere mit sich, die ihn zum Nachdenken inspirierte, sein Leben veränderte und ihm eine neue Perspektive gab.

Alle diese Dinge waren für Josef Müller sehr prägend gewesen. Doch durch die Begegnung mit Gott habe er sein Leben geändert. Sein ,,altes Leben“ habe er aufgegeben, um ein „neues Leben“ mit Jesus Christus zu gewinnen.

Der Referent Josef Müller brachte seine Lebensgeschichte sehr wirklichkeitsnah an die Männer heran. Den ein oder anderen sprach es sogar an, dass er auch selbst über Gott und die Welt zum Nachdenken kam.