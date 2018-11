Zeichen gegen Gewalt an Frauen

„Frei leben ohne Gewalt“ heißt die Kampagne, mit der die Menschenrechtsorganisation „Terre des Femmes“ jedes Jahr am 25. November „Nein“ zu Gewalt gegen Frauen sagt. Auch in diesem Jahr haben sich am Donnerstagabend wieder mehrere Trossinger vor dem Rathaus getroffen und die entsprechende Fahne gehisst, um ein Zeichen zu setzen.

Stadträtin Susanne Reinhardt-Klotz von der Offenen Grünen Liste wies darauf hin, dass viele Frauen auch in Deutschland massiv Gewalt ausgesetzt sind. Sie nahm Bezug auf die Statistik zu Partnerschaftsgewalt des Bundeskriminalamts (BKA), die Familienministerin Franziska Giffey Anfang der Woche vorgestellt hat. „147 Mal wurde 2017 eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet“, so Reinhardt-Klotz, was statistisch gesehen an jedem dritten Tag pro Jahr sei.