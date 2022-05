Zahl der Quad-Unfälle nimmt im Raum Trossingen zu: Quad-Fahrer meistens Hauptverursacher

Am vergangenen Freitag verunglückte ein Mann zwischen Tuningen und Sunthausen bei einer Probefahrt mit einem Quad tödlich. Nur zwei Tage später verletzte sich in Trossingen ein Quadfahrer ebenfalls bei einer Testfahrt schwer und beschädigte ein parkendes Auto. Wie sicher ist Quadfahren? Das Polizeipräsidium Konstanz hat Zahlen dazu, wie hoch das Risiko ist.

Seit 2015 kam es im Polizeipräsidiumsbereich Konstanz mit den Landkreisen Tuttlingen, Schwarzwald-Baar, Rottweil und Konstanz zu 114 Unfällen im Zusammenhang mit Quads. Dabei sind die beiden schweren Unfälle vom vergangenen Wochenende jedoch nicht erfasst.

Der aktuelle Unfall in Trossingen ist noch nicht registriert. Manche Quads sind zudem als landwirtschaftliche Zugmaschinen zugelassen und erscheinen somit nicht in der Polizeistatistik – so auch der tödliche Unfall in Tuningen. Deswegen hat die Polizei seit 2015 keinen einzigen Verkehrstoten durch die Beteiligung eines Quads erfasst.

Verkehrsunfälle mit Quads nehmen zu

Dennoch haben Verkehrsunfälle mit Quads in den vergangenen beiden Jahren zugenommen: 2020 waren es im Bereich des Präsidiums 20 Unfälle, 2021 sogar 28. Vor zwei Jahren kam es zu sieben Unfällen mit Schwerverletzen – die meisten seit 2015. In diesem Jahr gab es bislang erst fünf Unfälle – allerdings steht die Sommerzeit, in der sich die meisten Verkehrsunfälle ereignen, noch aus.

Welcher Art sind die Unfälle? Laut Präsidium unterscheiden sich die Unfallursachen kaum von anderen mit Beteiligung von Autos oder Motorrädern. Auch hier sei erhöhte Geschwindigkeit die Hauptursache – in 21 Fällen. Danach folgen die Missachtung der Vorfahrt in 18 Fällen und ungenügender Sicherheitsabstand in 16 Fällen.

Auffällig sei jedoch, dass Quadfahrer oft als Hauptunfallverursacher geführt werden. Dies ist bei 80 der insgesamt 114 Unfälle der Fall. Verletzte weitere Personen gab es in zehn Fällen.

Fahrer tragen oft keinen Helm

Bei beiden Vorfällen am vergangenen Wochenende im Raum Trossingen trugen die Quadfahrer keinen Helm. Dies ist offenbar keine Seltenheit: Tatsächlich trugen in oben genannten Fällen circa 30 Prozent der Beteiligten keinen vorgeschriebenen Schutzhelm.

Der Wert liegt damit deutlich höher als bei den motorisierten Zweirädern. „Dies dürfte auf die scheinbare „Sicherheit“ der mehrspurigen Fahrzeuge zurückzuführen sein“, sagt Polizei-Pressesprecher Uwe Vincon.