„Wollen Arztpraxen entlasten“

Ab sofort kann man in Trossingen wieder einen PCR-Test machen lassen, und das an der Marktapotheke am Maschkeplatz, wo die Stadt eigens ein Holzhüttle dafür aufgestellt hat. Apotheker Tilmann Schöll betont, dass bei ihm immer wieder Anfragen kamen, ob man sich testen lassen kann. Zudem weiß er, dass die Arztpraxen mit dem Testen stark an ihre Belastungsgrenzen kommen, seine Teststation soll hier für Entlastung sorgen. Bis Ostern diesen Jahres gab es schon eine solche Station der Apotheke, zwei Häuser weiter vorne, danach ruhte das erst einmal, doch nun steigt der Bedarf mit den Infektionszahlen wieder. Also hat Schöll ein Testgerät angeschafft, das war nicht gerade billig, „aber ich bin ja Unternehmer. Ich hoffe, dass es sich am Schluss rechnet.“ Außerdem fördert das Land die Anschaffung. Der Vorteil des Geräts: Er kann die Proben direkt bei sich im Labor auswerten, und bekommt dabei nicht nur ein zuverlässiges Ergebnis, sondern auch den CT-Wert, der anzeigt, wie hoch die Virenlast ist. Und das bekommt der Kunde dann am selben Tag. Voraussetzung für den kostenlosen Test ist ein positiver Schnelltest, den man vorlegen muss.

Die Tests bietet Tilmann Schöll werktäglich von 9 bis 10 Uhr an, allerdings nur gegen vorherige Online-Anmeldung. Seine Station soll auch die Trossinger Arztpraxen entlasten, betont der Apotheker. Denn die haben derzeit und seit Corona sowieso alle Hände voll zu tun, „und man vergisst immer wieder, dass es auch noch andere Krankheiten gibt!“

Und natürlich ist es ein Service für die Stadt sein, weshalb er von dieser Seite auch viel Unterstützung bekommt. „Sonst müsste man die Leute nach Rottweil oder Villingen schicken“, so Schöll. Denn angesichts der steigenden Inzidenzen tut eine Teststation in Trossingen Not. Durch das Testgerät schafft er es, dieses Angebot ohne zusätzliches Personal machen zu können, denn das ist knapp, den Rachenabstrich übernimmt in dem Fall der Chef selbst. Und schlüpft dafür in die komplette Schutzausrüstung, denn schließlich wird er es hier fast ausschließlich mit Infizierten zu tun haben. „Das ist Selbstschutz, es muss einfach funktionieren.“ Krank werden sollte niemand, deshalb arbeitet sein Team auch durchgehend mit FFP2-Masken, „das ist kein Spaß bei diesen Temperaturen. Aber man gewöhnt sich dran.“ Die Teststäbchen kommen dann in einen gesicherten Schrank mit Abluft, obwohl das eigentlich nicht nötig ist. „Der Hersteller hat mir zugesichert, dass die Abstriche nicht mehr ansteckend sind, wenn sie in die Substanz im Teströhrchen kommen.“ Sind genug Röhrchen zusammengekommen – bis zu 16 davon passen in das Gerät – werden sie hier vollautomatisch ausgewertet. Ein großer Vorteil gegenüber den Tests, die in den Arztpraxen gemacht werden, denn die müssen ins Labor geschickt werden. Tilmann Schöll geht davon aus, dass die Nachfrage nur allmählich in Gang kommen, aber mit der Zeit steigen wird. Wie die zu erwartenden Inzidenzen eben.