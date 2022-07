Wolfgang Hänsel geht in dem Ruhestand

Ein Berufsleben im Zeichen der Zeiterfassung geht zu Ende. Mit Wolfgang Hänsel wechselt ein Mitbegründer der IVS Zeit + Sicherheit GmbH zum 31. August in den Ruhestand. Er hat sich 46 Jahre lang dem Thema Zeiterfassung gewidmet und ist ein renommierter Spezialist auf diesem Gebiet, teilt das Unternehmen in einem Pressebericht mit.

Die Nachfolge teilen sich seine bisherigen Kollegen aus der IVS Geschäftsführung: Alexander Götz und Johann Müller werden die operativen Aufgaben von Wolfgang Hänsel übernehmen, unterstützt von Prokuristin Beate Rinderle.

Der Startschuss für IVS fiel im Jahr 1994. Wolfgang Hänsel, Jürgen Schiller und Johann Müller gründeten die ISGUS Vertrieb & Service GmbH. Hatte IVS anfangs nur fünf Mitarbeiter, so sind es heute 54. Wolfgang Hänsel hat sich in fast drei Jahrzehnten um IVS verdient gemacht. Als Teil des IVS Gründertrios hat Kundenwünsche rund um die Zeiterfassung realisierbar gemacht. Dabei kam ihm seine Ausbildung als Feingeräteelektroniker zugute, die er noch im Zeitalter der Stempeluhren absolvierte. Ein besonderes Gespür entwickelte er für die Betreuung von Großkunden, für die er immer wieder maßgeschneiderte Lösungen konzipierte und umsetzte. „Seine Empathie, seine Freundlichkeit und seine Souveränität werden uns in Zukunft fehlen“, heißt es im Bericht des Unternehmens weiter.