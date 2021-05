Vermutlich vorsätzlich, so die Polizei, haben Unbekannte am Samstagabend in Trossingen in der Christian-Messner-Straße einen unverschlossenen Wohnwagen in Brand gesetzt. Die hinzugerufene Feuerwehr Trossingen war mit starken Kräften vor Ort und löschte den Wohnwagen. Nach Polizeiangaben entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise auf den beziehungsweise die Verursacher seien derzeit nicht vorhanden.