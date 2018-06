Wohlfühl-Läufer starten in die nächste Trainigsphase

Beim Wohlfühl-Lauftreff hat eine neue Trainingsphase begonnen: Nachdem jetzt mit dem Abschluss-Lauf mit einer Dauer von 30 Minuten die Trainingsphase 1 zu Ende gegangen ist, startete am Mittwoch die Trainingsphase 2 mit dem Ziel, die Kondition zu verbessern und nach 12 Wochen eine Stunde ohne Unterbrechung zu joggen.. Die Gruppe wird derweil immer größer, beim Abschluss von Phase 1 waren insgesamt 45 Personen unterwegs (Foto). Die Treffpunkte der Wohlfühl-Jogger ändern sich wie folgt: Mittwochs und freitags starten sie ab sofort jeweils um 19 Uhr am Waldparkplatz Solweg und sonntags um 11 Uhr am Parkplatz am Gauger.