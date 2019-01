Wo Mistkäfer Vorfahrt haben

Drei Monate Reisen und Arbeiten in einem völlig fremden Land, in dem vieles besser als bei uns in Deutschland sei, aber auch einiges schlechter. Melanie Tobjinski hat während ihres Aufenthalts in Südafrika Erfahrungen und Impressionen gesammelt, die sie in einem Vortrag am Dienstag mit ihrem Publikum teilte.

Die Idee, nach Südafrika zu gehen, kam nicht von Ungefähr. „Ein Bekannter, Hermann Klöcker, betreibt dort ein privates Kinderheim. „Mir war wichtig zu sehen, wohin mein Geld fließt und wofür ich arbeite“, betont Tobjinski.

Die Reise begann am 31. Dezember2017. Nach 15 bis 20 Stunden Flug ist man in Südafrika. Dort gibt es drei Hauptstädte – je eine für Exekutive, Legislative und Judikative – und elf offiziell anerkannte Sprachen. „Aber man kann sich sehr gut mit ziemlich allen auf Englisch unterhalten“, so die Erfahrung von Tobjinski. Selbst die kleineren Kinder könnten schon gutes Englisch.

Melanie Tobjinskis Aufenthalt begann mit ihrer Reise entlang der mehrere tausend Kilometer langen „Garden Route“. Sie startete in Blythedale im Osten des Landes, wo sie auch bei Hermann Klöcker wohnte. Sie musste während dieses Trips feststellen: „Die Straßen sind gar nicht schlecht – sogar eher besser als in Deutschland.“ Tobjinski hat beeindruckende Bilder von ihrer Tour mitgebracht. Büffelherden, Zebras, Nilpferde, Giraffen, ja sogar Löwen und Leoparden hat sie aufs Bild gebracht. Was neu für sie war: „Mistkäfer stehen unter Naturschutz im Nationalpark – sie haben Vorfahrt, was tatsächlich auf Schildern steht.“

Das Land ist zweigeteilt

Zwar ist Südafrika in neun Provinzen eingeteilt, doch trotzdem ist das Land zweigeteilt: in Arm und Reich oder in Schwarz und Weiß. Ersteres begegnete Melanie dann bei ihrer Arbeit tagtäglich. „Die Ernährung ist sehr einseitig, was zu Mangelernährung führt, die Schwarzen leben oft in Townships in kleinen Wellblechhütten und Krankheiten wie Aids sind ein großes Problem.“

Tobjinski unterstützte nicht nur Hermann Klöcker, der in seinem Kinderheim Jugendliche aufzieht, sie in der Schule unterstützt und später Ausbildungsplätze vermittelt, sondern auch in einem Krankenhaus auf der Kinderstation. Was ihr dabei gefallen hat sei der Zusammenhalt, auch unter den Kindern.

Traurige Erlebnisse

Doch es gab auch negative Seiten: Tobjinski musste auch mit Sturheit umgehen: Eine Mutter wollte nicht glauben, dass sie HIV-positiv ist. Ihr Kleinkind war allerdings – vermutlich über Muttermilch – infiziert worden. Nach dieser Infektion sowie der Erkrankung an Tuberkulose und einem Gehirntumor war die Hoffnung für den Kleinen aufgegeben. Melanie Tobjinski musste ihn mit in den Tod begleiten.

Nicht zuletzt aufgrund dieser Erfahrung zieht Tobjinski folgendes Resümee und will damit eine klare Botschaft vermitteln: „Wir können alle froh sein, uns ,nur’ um unsere Luxusprobleme kümmern zu müssen.“