Witwen tragen Trauer zur Fasnet

Ein abwechslungsreiches und höchst unterhaltsames Programm haben die Gäste der Gemeindefasnet im Trossinger Gemeindehaus geboten bekommen. Schon der Auftakt mit der Guggenmusik Zumkeller war ein besonderes Erlebnis. Andreas Zumkeller, seine Söhne Tom und Max sowie deren Freund Julian Dreher bilden diese Formation, die dem Publikum mit fetzigen Rhythmen gleich zu Beginn so richtig einheizten.

Andreas Zumkeller ließ die Jungen zur Geltung kommen. Der elfjährige Tom überzeugte als „Frontmann“ mit der größten Erfahrung am Schlagzeug. Sein gleichaltriger Freund Julian, der seit knapp zwei Jahren Schlagzeug spielt, hielt mit, und der achtjährige Max erwies sich als Natur- und Showtalent. Das Programm war von Patricia Dorndorf und Ilona Strizzi gut organisiert, und so folgte ein Programmpunkt auf den Nächsten.

Die Umbauten gingen rasch vonstatten, weil alle Beteiligten Hand in Hand arbeiteten und jeder wusste, was er zu tun hatte. Für die Tontechnik waren Siegbert Fetzer und Kurt Diehm verantwortlich, die Moderation hatte Sigrid Kohler übernommen. Sie sorgte mit ihren Narrenrufen dafür, dass alle Gruppen gebührend begrüßt wurden. Inklusive Pfarrer Thomas Schmollinger, für den der Ruf „Schmol-li“ erfunden worden war.

Einen musikalischen Part hatte die Gruppe Gaudi-Brass aus Aixheim. Die Bläser sorgten instrumental und gesanglich für Stimmung. Das Dauerthema „Orgelsanierung“ behandelten sie, indem sie vorschlugen, viel zu trinken und zu essen. „Der Rausch von heute ist für den guten Zweck. Und vom Pfarrer gibt es den Segen dazu“, hieß es in dem Text. Zum Brüllen komische Sketche, gespielt von Edel Samson, Sigrid Kohler, Ilona Strizzi, Herbert Goebel und Siegbert Fetzer, sahen die Gäste. Beim Lied „Es war einmal ein Stachelschwein“ ertönte vom Familienkreis wieder der Refrain „Duffda-Duffda“, den das Publikum mitsang.

Die „Sektperlen“, Patricia Dorndorf, Sandra Heizmann, Valerie Loga und Andrea Naletilic, traten in „Wieder mal zu haben“ als trauernde Witwen auf, die jedoch am Tod ihrer Ehemänner einen Anteil hatten. Die „Kirchenspione“, Patricia Dorndorf, Paola Akarpinar und Ilona Strizzi, hatten das ganze vergangene Jahr über wieder ihre Augen und Ohren überall. So konnten sie allerlei Begebenheiten in „Wahr“ und „Unwahr“ aufgliedern und richtig stellen. Auch der Auftritt sorgte für großes Gelächter.

Der Kirchengemeinderat, kurz KGR, hat ein neues Lied eingeführt. „Fasnet wird gefeiert heut, jeder Narr sich sehr erfreut, kein Excelsis Glorio, jetzt singt man Narri-Narro“, lautete der Text. Den boten die Mitglieder des KGR zu vielen verschiedenen Melodien an. Mal in der Version von „Oh when the saints“, mal auf den Volksmusik-Dauerbrenner „Sierra Madre“, mal als Weihnachtslied und mal als Schlaflied. Aber auch zu „Marmor, Stein und Eisen bricht“, oder „Atemlos“. Selbst die Melodie der Nationalhymne musste für den Text herhalten. Das ganze endete in der ersten Polonaise des Abends, die die gute Stimmung widerspiegelte.

Den Abschluss machte erneut der Fanfarenzug Schwenningen. Diese Musiker kamen von einem Zunftball, der das Motto „Gruselkabinett“ hatte. Dementsprechend gruselig, aber dennoch kunstvoll geschminkt traten die Schwenninger auf. Auch sie heizten dem feierfreudigen Publikum noch einmal so richtig ein.