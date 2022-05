„Wir sind inzwischen alle künstlerisch ‚unterzuckert’“

Trossingen ist mit gut 17 000 Einwohnern eine große Kleinstadt, eigentlich ein ungewöhnlicher Ort für eine Hochschule. Redakteurin Sabine Felker hat sich mit Christian Fischer, Rektor der Hochschule für Musik, über „künstlerische Unterzuckerung“, neue Formate und die wirtschaftliche Bedeutung der Institution für die Stadt unterhalten.

Vor ziemlich genau drei Jahren haben Sie das Amt als Rektor übernommen. Wie hat sich ihr Empfinden seitdem für die Stadt und ihre Einwohner entwickelt? Zuvor waren Sie in Tübingen tätig. War die Umstellung vom Lebensgefühl her schwierig?

Nein, nicht wirklich. Ich kann sagen, dass ich mich hier willkommen und gut vernetzt fühle, mit vielen Menschen und Kulturschaffenden in regem Kontakt stehe und bei verschiedenen Projekten eng zusammenarbeite. In Trossingen habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, denen die Stadt und alles, was das Leben hier lebenswert macht, enorm am Herze liegt – und dazu gehört erfreulicherweise für alle übereinstimmend auch die Hochschule. Insgesamt habe ich das Gefühl, hier sehr gut angekommen zu sein. Ich vermisse aus der Tübinger Zeit nicht wirklich etwas.

Zu Beginn Ihrer Trossinger Zeit haben Sie betont, dass Sie den Kontakt zwischen Hochschule und Einwohnern intensivieren möchten. Sicherlich hat die Pandemie da einiges ausgebremst...

Die vergangenen zwei Pandemiejahre haben natürlich – wie überall – auch bei uns sehr vieles verhindert, wodurch wir inzwischen alle künstlerisch „unterzuckert“ sind. Was haben wir nicht alles absagen müssen: Konzerte wie beispielsweise zum Beethoven-Jahr, eine inszenierte Beethoven-Neunte, mehrere Tage der offenen Tür, eine Hörspiel-Reihe im sogenannten Klangpavillon im Hochschulgarten für Trossinger Familien, das Hochschul-Jubiläum unter anderem mit einem besonderen Wandelkonzert, ein Amateurmusik-Symposium, zwei Neujahrskonzerte. Als kleinen Ersatz haben wir einiges per Streaming neu aufsetzen können, zum Beispiel etliche Einspielungen von Studierenden oder Lehrenden, aber auch einen Opernszenenabend, eine der „Cookbook“-Jazz-Sessions mit Anika Neipp und ihren Gästen oder zuletzt im Dezember das Preisträgerkonzert zum Iris-Marquardt-Wettbewerb. Manche der ausgefallenen Veranstaltungen sollen nun nachgeholt werden, wenn wir ab dem Sommersemester hoffenlich wieder unser Haus fürs Publikum öffnen können, eben zum Beispiel am 20. Mai das Wandelkonzert Wand(e)lungen oder den Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Hochschule – eigentlich dann zum 51-Jährigen – am 22. Mai mit anschließendem Orchesterkonzert.

Durch die MHS hat Trossingen ein ungewöhnlich großes Kulturangebot. Nutzen die Trossinger dieses und was sagen Sie zu möglichen Besuchern, die sich nicht sicher sind, ob sie bei einem Konzert der MHS richtig sind?

Da ich nur knapp ein Jahr „Normalbetrieb“ erleben konnte, kann ich dazu noch nicht allzuviel sagen. Grundsätzlich gehören zu einem gut funktionierenden Konzertleben natürlich immer zwei Seiten: Kulturschaffende und Publikum. Die Hochschule als Kulturschaffende bietet natürlich gewisse Standards, die zum Studium einfach dazugehören wie etwa die Vortragsabende. Wir arbeiten zusätzlich aber verstärkt an neuen, attraktiven Konzertformaten. Aus diesem Grund habe ich auch den D-bü-Wettbewerb der deutschen Musikhochschulen nach Trossingen geholt: Acht Ensembles kommen vom 23. bis zum 28. Mai nach Trossingen, um hier und in der Umgebung neue Konzertformate auf die Bühne zu bringen – beispielsweise auch in der ehemaligen Kartonage-Fabrik Birk. So können wir unserem Trossinger Publikum sowohl das „Altvertraute“ bieten als auch neue Konzertformate an ungewöhnlichen Orten. Wir hoffen, so neben unserem treuen Publikum, bei dem wir nach meiner bisherigen Beobachtung durchaus fest verankert sind, neue Kreise ansprechen und neugierig machen zu können.

Im Trossinger Gemeinderat war vor einigen Wochen die Standortentwicklung der Stadt Thema. Als Standortfaktor wurde dort auch die Hochschule für Musik von Bürgermeisterin Susanne Irion explizit positiv hervorgehoben. Wie viele Menschen leben und/oder arbeiten in Trossingen, weil sie im direkten Kontakt zur Musikhochschule stehen? Reicht das Angebot, das Trossingen hat, aus, oder würden Sie sich in manchen Punkten eine Verbesserung wünschen?

Von den rund 450 Studierenden lebt die überwiegende Zahl in Trossingen, heißt: Sie wohnen hier, kaufen hier ein, treffen sich in den Gastwirtschaften, nehmen Freizeitangebote wahr et cetera. Hinzu kommen rund 200 hauptamtlich Lehrende und Lehrbeauftragte. Auch von ihnen wohnen einige in Trossingen, andere halten sich tageweise hier auf, übernachten in der Stadt und konsumieren. Die meisten der rund 40 Verwaltungsmitarbeiter kommen aus Trossingen oder Umgebung. Für Sie ist die Hochschule als Arbeitgeber wichtig. Dringend notwendig ist ein moderneres und hochschulnah gelegenes Studierendenwohnheim – aber da tut sich etwas: Es laufen derzeit Gespräche und Vorplanungen für einen Neubau zwischen Hochschule, Stadt, Landesbauamt und Studierendenwerk, die mich optimistisch stimmen. Ebenso ist bereits der Bedarf für einen Erweiterungsbau seitens des Landes anerkannt worden. Die durch die Pandemie veränderten Raumanforderungen haben die Not an mittleren und größeren Räumen noch einmal verstärkt. Eine Machbarkeitsstudie wird derzeit vom Landesbauamt erstellt. Ich denke, in einigen Jahren werden wir hier den Hochschul-Campus verändert und aufgewertet sehen. Die Hotelzimmer in Trossingen genügen für unsere Bedarfe durchaus, auch angesichts der Erweiterungen, die in den vergangenen zwei Jahren im „KunstWerk B“ vorgenommen wurden. Dass Trossingen schlecht an den ÖPNV angebunden ist und noch schlechter an die Bahn, ist meines Erachtens nach ein allseits bekanntes Problem, das auch unsere Hochschulangehörigen immer wieder belastet. Soweit mir bekannt ist, fühlen sich aber die meisten, die als Studierende, Gastdozenten oder Neuprofessoren nach Trossingen kommen, in der „konzentrationsförderlichen“ Trossinger Atmosphäre sehr wohl, sind beeindruckt, was in dieser „großen Kleinstadt“ alles vorhanden und möglich ist, und genießen die Natur.