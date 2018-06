Es gibt Betreuungsgruppen für Demenzkranke, in denen knallt es richtig. Die Gruppe, die sich Dienstagnachmittags im katholischen Gemeindehaus trifft, sei keine davon, versichert die Leiterin Schwester Daniela. Ab und an schlafe mal jemand einfach ein, aber „das ist ja nun wirklich kein Problem.“

Die Dienstags-Gruppe ist eine von mehreren Gruppen für Demenzerkrankte, die das Diakoniewerk ins Leben gerufen hat. „Für die Angehörigen der Dementen ist die Krankheit oft eine große Belastung“, erklärt Schwester Daniela. Der freie Nachmittag, den die Betreuungsgruppe den Familienmitgliedern der Kranken ermöglicht, sei für viele eine Erleichterung. Die Gruppe habe aber mitnichten lediglich den Zweck, pflegenden Angehörigen Freizeit zu verschaffen. „Unsere Gruppenmitglieder kommen sehr gerne her“, sagt Schwester Daniela. „Sie genießen die geselligen Runden.“

Die Dienstagnachmittage laufen im katholischen Gemeindehaus immer gleich ab: Zuerst gibt es Kaffee und Kuchen, dann wird gesungen – dafür gibt es extra ein Buch voller bekannter Lieder, aus denen sich die Senioren einige aussuchen. Während Betreuerin Gisela Messner noch einer Frau beim Blättern hilft, schmettern andere Gruppenmitglieder bereits los. Manche fallen nur beim Refrain mit ein, wieder andere hören nur zu, ein anderer nickt immer wieder ein. Spaß haben sie trotzdem, denn aufhören möchte mit dem Singen eigentlich keiner der Senioren.

Der nächste Programmpunkt ist allerdings auch verbindlich: „Wir machen immer auch etwas für die kognitiven und motorischen Fähigkeiten der Demenzerkrankten, einfach, damit die nicht verloren gehen“, erläutert Betreuer Alwin Straub und breitet Scheren, Klebstoff, Papier und Filz auf dem Tisch aus. „Heute basteln wir eine Puppe.“

Vier Betreuer kümmern sich insgesamt um die gut ein Dutzend Senioren. Genügend Leute seien einfach wichtig bei einem solchen Projekt, sagt Schwester Daniela. Zwar falle in der Dienstagsgruppe so gut wie nichts vor („Wir sind hier wirklich sehr harmonisch, das ist nicht in jeder Demenzgruppe selbstverständlich“), aber allein schon die Hilfe bei Toilettengängen, beim Kaffee-Servieren oder Seiten suchen erfordere einfach mehrere helfende Hände. „Und sollte doch mal etwas sein, haben wir genug Betreuer, dass einer mit dem betreffenden Gruppenmitglied einfach eine Weile nach draußen gehen kann , um die Situation zu entspannen.“