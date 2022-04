Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vorschüler vom Kindergarten St. Josef haben sich über einen Zeitraum von zwei Wochen intensiv mit dem Thema „Wir sind Geschichtenerfinder“ auseinandergesetzt. Mit großem Interesse und im partizipativen Austausch zwischen dem pädagogischen Personal und den Vorschulkindern wurden die Unterthemen festgelegt. Das pädagogische Personal hat wie immer ihre Arbeit mit den Kindern so anschaulich wie möglich dokumentiert und zusammengeführt. Ein kleiner Einblick in diese Projektarbeit wird mit der Ausstellung vom 11. bis 25. April in der Theresienkirche ermöglicht. Über Ihr Interesse und Ihrem Besuch in der Kirche freuen sich die Kinder und das Team des Kindergartens St. Josef.