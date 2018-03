Musik verbindet - so auch das Trossinger Gymnasium mit einem griechischen Musikgymnasium. Die Gäste von Korfu haben nun ein Konzert gegeben. Die Trossinger starten im Herbst zum Gegenbesuch.

Schnee kommt auf Korfu selten bis gar nicht vor. Für die Schüler der griechischen Insel, die diese Woche in Trossingen zu Gast sind, war der Wintereinbruch deshalb umso beeindruckender. Der griechische Orchesterleiter Kimon Chytiris hat sich auf der Baar sehr wohl gefühlt. „Die Wärme und die Gastfreundschaft, die wir erfahren haben war wirklich schön“, sagt er. „Unsere Schüler haben zum Teil noch nie Schnee gesehen. Auch das war ein Erlebnis.“

„Wir haben neue Freunde gewonnen“, betont Markus Eisele, Rektor des Trossinger Gymnasiums. Auch Schülerin Elodie Hochheuser, bei der Mariangela Pikoula zu Besuch war, hat in ihrer Austauschpartnerin eine Freundin gefunden. Das bestätigt auch Sulamith Bosse:. „Wir haben Freundschaften geschlossen und freuen uns schon sehr darauf, im Herbst nach Korfu zu reisen.“ Doch bevor die Trossinger auf der griechischen Insel ihre Musikalität unter Beweis stellen werden, haben nun erst mal die Griechen hier musiziert.

Im Kleinen Saal des Konzerthauses zeigten das Orchester das hohe Niveau, auf dem es spielt. Schon die „Sarabande“ von Georg Friedrich von Händel begeisterte das Publikum. Bei einer Serenade von Franz von Souppé hatte Marios Vousolinos mit seiner Posaune einen Soloauftritt. In weiteren Stücken brillierten Euaggelia Nikolouzou mit der Klarinette, sowie die Querflötisten Efstathia Gisdaki und Daniel Danaskinos, als Solisten. Das kleine Kammerorchester trug unter anderem eine Komposition ihres Orchesterleiters Kimon Chytiris vor. Dabei handelte es sich um ein religiöses Werk, das in der griechisch-orthodoxen Kirche zu Karfreitag aufgeführt wird.

Jubelrufe und Applaus

Doch die 13- bis 18-jährigen Musikgymnasiasten von Korfu können auch fröhlich – das wurde bei dem „Mazedonischen Tanz“ klar. Zum Abschluss des Konzertes, das ein Auszug aus dem Programm darstellte, das am gleichen Abend in der Aula der Trossinger Musikhochschule stattfand, spielte das Ensemble die Nationalhymnen beider Länder. Jubelrufe und viel Applaus waren da zu hören.

In den vergangenen Tagen haben die Gäste in Trossingen viel erlebt, waren aber auch in Stuttgart bei Justiz- und Europaminister Guido Wolf (CDU) zu Besuch. „Was hier passiert, ist eine wunderschöne, künstlerische, europäische Begegnung“, freute er sich über den Austausch.