Am Freitag um halb drei hatte das Warten der Erstklässler ein Ende: in einer kurzen Feier in der Kellenbachhalle wurden mit über 300 Gästen die 54 ABC-Schützen der Kellenbachschule in Schura eingeschult. Rektorin Carolin Koffner begrüßte herzlich die Hauptpersonen und alle Anwesenden.

„Wir freuen uns auf Euch!“ sagte die Rektorin und stellte die beiden Klassenlehrerinnen Annika Schweigler (1a) und Ingrid Blessing (1b) vor. Auf die Frage warum heute soviele Leute gekommen seien, antwortete ein Erstklässler „weil heute Einschulung ist.“

Die Klassenstufe 2 mit ihren Klassenlehrerinnen Magdalena Pauli und Jessica Wunderlich hatten ein Mini-Musical „Nils und Aime lernen lesen“ einstudiert. Sie sangen und erzählten auf vielerlei Weise, warum es sinnvoll ist, in die Schule zu gehen. Zum Abschluss sangen sie „Mein allerbester Freund bist Du“ für die Erstklässler, und so fühlten sich die „Neuen“ besonders herzlich aufgenommen. Die Klassenlehrerinnen Annika Schweigler und Ingrid Blessing begrüßten ihre Schülerinnen und Schüler mit Handschlag, um dann die erste Schulstunde im jeweiligen Klassenzimmer mit ihrer Lehrerin zu verbringen.

Für jede Klasse einen Klassenlehrer

Rektorin Carolin Koffner berichtete, dass Schura aktuell mit acht Klassen und acht Klassenlehrern ausreichend ausgestattet sei. Unterstützt wird das Lehrerkollegium von drei Religionslehrern und einer Lehrkraft der Solwegschule, welche für zwei Wochenstunden nach Schura kommt.

Auch die Kellenbachschule war von der Lehrerversorgungsbrisanz nicht ganz ausgeschlossen. Vor den Sommerferien stand im Raum, dass ein Lehrer nach Talheim hätte abgegeben werden sollen. Dies ist jedoch nicht geschehen. Aktuell besuchen 192 Grundschüler der Klassen 1 bis 4, die jeweils in zwei Klassen unterrichtet werden, die Kellenbachschule. Die 54 Schüler der Klassen 1a und 1b kommen aus Schura, Durchhausen, Gunningen und zum dritten Mal auch aus dem Stadtbezirk Trossingen.

Besonders lobte die Rektorin auch die regen Aktivitäten des Fördervereins der Kellenbachschule. Der Verein hat sich vor den Sommerferien neu aufgestellt, Vorsitzende ist Karin Seel. Viele Projekte schulterte der Verein in den vergangenen Jahren, unterstützt den laufenden Schulbetrieb auf vielerlei Weise und hat so zu einer guten Rund-um-Ausstattung der Kellenbachschule gesorgt.

So entstanden zum Beispiel das Klettergerüst, der Schulgarten und ganz neu konnte sich die Schule eine neue Musik- und Mikrofon-Anlange anschaffen, welche bei der Einschulung Premiere feierte. Diese ist mobil und kann somit im ganzen Schulgebäude flexibel genutzt werden, „Dies ist besonders wichtig“, betonte die Rektorin, „weil wir im normalen Schulalltag sehr viel musikalisch unterwegs sind.“

Der Verein hatte einen Informationsstand in der Aula aufgebaut. Die Eltern der Klassen 2 sorgten im Anschluss für die Bewirtung der vielen Gäste, und so war bis zum Abend ein fröhliches und reges Treiben in und um die ganze Schule.

Am Montag begann mit dem Anfangsunterricht dann auch für die ABC-Schützen der Schulalltag.