„Wir brauchen verstärkt Hilfe“

Trossingen bereitet sich auf die Ankunft von Asylbewerbern vor. Hilfspakete werden geschnürt und Ehrenamtliche gesucht. Auch der Tafelladen möchte seinen Teil beitragen. Doch im Gespräch mit SZ-Redakteurin Sabine Felker räumt Tafel-Chefin Manuela Schwarzwälder ein: Die Lebensmittel-Spenden werden knapp.

Bald sollen die ersten 30 Asylbewerber ankommen. Wie könnte die Hilfe der Tafel aussehen?

Diese Menschen haben sogar weniger als ein Hartz-IV-Empfänger und fallen damit auf jeden Fall in unseren Aufgabenbereich. Sie können gerne eine Kundenkarte bei uns beantragen und damit bei uns einkaufen.

Bisher kommen etwa 70 Kunden täglich zu Ihrer Ausgabe in der Brühlstraße. Wenn Sie jetzt zusätzlich 30 neue Kunden bekommen, reicht dafür Ihr Angebot?

Um ehrlich zu sein: Das wird schwierig. Wir sind ja kein normales Geschäft, das im Großhandel einkauft. Wir erhalten unsere Ware als Spende von Supermärkten, Bäckern und Metzgern. Diese geben Lebensmittel, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen, an uns kostenlos ab. Wir können also die Menge unserer Ware nicht einfach erhöhen, sondern müssen dann eben das, was wir haben, an mehr Menschen verteilen. Natürlich bekommt dadurch jeder deutlich weniger.

Was mir aber ganz wichtig ist zu sagen: Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit zu teilen, denn dafür sind wir da.

Können Sie nicht neue Supermärkte in anderen Orten als Spender gewinnen?

Nein, da gibt es keine Luft mehr nach oben. Wir fahren jetzt schon bis nach Wehingen, um von dort Spenden abzuholen. Wir teilen uns den Landkreis mit der Tafel in Tuttlingen. Wir können auch nicht über die Landkreisgrenze gehen, denn die Supermärkte dort werden schon von den jeweiligen anderen Tafeln angefahren.

Selbst Ware einkaufen dürfen Sie nicht, weil das den Tafel-Regeln widerspricht. Weitere Supermärkte können Sie als Spender nicht gewinnen – bedeutet das, dass die Tafelkunden bald tatsächlich alle weniger bekommen werden?

Ich hoffe, dass es soweit nicht kommen wird. Die Welle der Hilfsbereitschaft für die Asylbewerber ist zum Glück wirklich groß. Vielleicht finden sich Menschen, die uns regelmäßig Lebensmittel spenden, damit wir mehr zum Verteilen haben – davon würden Asylbewerber und die langjährigen Tafelkunden gleichermaßen profitieren.

Und wenn das nicht klappt?

Ich weiß, dass auf Initiative der Stadt ein Arbeitskreis gegründet werden soll, der sich um die Asylbewerber ehrenamtlich kümmern wird. Gemeinsam finden wir sicher einen Weg, wie das Problem gelöst werden kann. Denn eins ist ganz klar: Die Asylbewerber haben das Recht, bei uns einzukaufen und wir wollen ihnen auch gerne helfen. Dann brauchen wir aber verstärkt Hilfe in Form von zusätzlichen Spenden. Sonst reicht das, was wir jetzt haben, vorne und hinten nicht.

Ich bin frohen Mutes, dass wir das schaffen, denn wir haben ähnliche Herausforderungen, wenn auch zeitlich begrenzt, schon mehrfach bewältigt.

Die da waren?

Vor einer Weile waren zehn Rumänen hier, die in Autos übernachtet haben und wirklich nichts hatten. Sie bekamen von der katholischen Kirche Gutscheine für den Tafel-Kleiderladen. So konnten sie einmal im Monat jeweils neue Kleider bei uns bekommen. Eine Dusche konnten wir ihnen leider nicht anbieten, aber wenigstens ein Waschbecken, um sich mal wieder in Ruhe und im Warmen waschen zu können.