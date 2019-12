Winterdienst ist nur was für harte Kerle

Ist der Bauhof an einem Wintertag mit allen Mitarbeitern und Fahrzeugen einen ganzen Tag im Einsatz, dann kostet das einiges. „10 000 Euro für Personal und Fahrzeuge, 1300 Euro für Salz und Splitt“, rechnete Reiner Hils vor. 13 solcher Volleinsätze hat es im Winter 2018/19 gegeben. 111 Kilometer Straße räumt der Bauhof innerhalb von Trossingen und 16 Kilometer in Schura. „Eigentlich sind es doppelt so viele “, ergänzte Hils seine Aufstellung. Denn um beide Straßenseiten räumen zu können, müssen die Räumfahrzeuge die Strecke hin und zurück abfahren.