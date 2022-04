Wind und Wetter machen Finn zu schaffen

Zwei Mitglieder des Hundesportvereins (HSV) Trossingen haben vor Kurzem eine dreitägige Vereinsprüfung abgelegt. Trotz einiger wetterbedingter Schwierigkeiten, feierten die Hunde und deren Besitzer einige Erfolge.

Herbert Fuchs und Sanja Budojevic starteten beim Boxerklub Schorndorf in die Prüfungssaison. Unter der Bewertung von Leistungsrichter Klaus Senghaas startete Herbert Fuchs mit seinem Hund Finn von der Mörike Allee am ersten Tag in der Fährtenprüfung. Leider konnten die beiden bei schwerem Gelände und starkem Wind nicht ihr ganzes Können unter Beweis stellen und mussten den ein oder anderen Punkt auf der Fährte liegen lassen, bereichtet der HSV in einem Schreiben. Am Ende reichte es trotzdem noch zum Bestehen der Prüfung und zum Erreichen von 80 Punkten.

Tags darauf startete Sanja Budojevic und ihr Junit vom Aufwind in IGP drei. Nach der Anfahrt ins nahegelegene Fährtengelände wurden vorort die Losnummern gezogen. Sanja Budojevic zog die erste von drei IGP Fährten und durfte direkt starten. Nach einer tollen Sucharbeit auf den ersten beiden Schenkeln und in den ersten beiden Winkeln, überlief Junit den dritten Winkel und verlor so die Fährte, berichtet der Verein weiter. Trotz mehrfachem Versuch zurück auf die Fährte zu finden, schafften die beiden dies erst mit Hilfe des Fährtenlegers. Trotz Abbruch beendeten die beiden die wieder aufgenommene Fährte bis zum letzten Gegenstand. Trotz der Sucharbeit des Hundes und dem Anzeigen aller Gegenstände blieben wegen des Abbruchs leider nur 58 Punkte. Obwohl die Prüfung für die beiden damit schon „gelaufen“ war, führte Sanja Budojevic ihren Junit auch in den Abteilungen B und C vor und beendete die Prüfung.

Nach Beendigung der Fährtenarbeit ging es für die IGP-Starter und einen BH-Hund in der Unterordnung weiter. Auch hier hatten Sanja Budojevic und Junit leider nicht mit allem Erfolg: Die beiden zeigten insgesamt eine schöne Unterordnung mit ein paar Patzern und konnten am Ende 84 Punkte erreichen, schreibt der Verein in seinem Bericht weiter.

Nach der Mittagspause konnte Junit im Schutzdienst dann endlich Gas geben und nochmals zeigen was er kann. Die beiden erreichten 93 Punkte im Schutzdienst und damit ein Tagesergebnis von 235 Punkten.