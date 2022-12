Wie sicher ist die Trossinger Hauptstraße für Fußgänger?

Darauf sollten Fußgänger achten

Die Pflichten von Fußgängern im Straßenverkehr sind in Paragraph 25 der Straßenverkehrsordnung geregelt. Dort heißt es in Abschnitt 3: „Wer zu Fuß geht, hat Fahrbahnen unter Beachtung des Fahrzeugverkehrs zügig auf dem kürzesten Weg quer zur Fahrtrichtung zu überschreiten. Wenn die Verkehrsdichte, Fahrgeschwindigkeit, Sichtverhältnisse oder der Verkehrsablauf es erfordern, ist eine Fahrbahn nur an Kreuzungen oder Einmündungen, an Lichtzeichenanlagen innerhalb von Markierungen, an Fußgängerquerungshilfen oder auf Fußgängerüberwegen zu überschreiten. Wird die Fahrbahn an Kreuzungen oder Einmündungen überschritten, sind dort vorhandene Fußgängerüberwege oder Markierungen an Lichtzeichenanlagen stets zu benutzen.“ Für die regelkonforme Nutzung von vorhandenen Querungshilfen müssen laut Polizei möglicherweise auch kleine Umwege in Kauf genommen werden. Zusätzlich gilt es auch als Fußgänger Ablenkungen, etwa durch das Handy oder laute Musik und Kopfhörer, zu vermeiden. Außerdem sollten Fußgänger dafür sorgen, dass sie auch bei Dunkelheit gut zu sehen sind. (khr)