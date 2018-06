Wie Kindergärten Baustellen beeinflussen

Für einige Tage ist die Tuninger Straße in Trossingen wegen Bauarbeiten gesperrt gewesen. Unity-Media, Telekom und die Stadtwerke sind dort noch immer im Einsatz. Christoph Baier, technischer Leiter bei den Stadtwerken, koordiniert die Abläufe. Sogar die Öffnungszeiten des nahegelegenen Kindergartens St. Josef spielen dabei eine Rolle.

Die Baustelle Tuninger Straße ist eigentlich eine Baustelle Theresienplatz/Tuninger Straße/Christian-Messner-Straße. Gleich drei Unternehmen sind in die Baumaßnahme involviert: Unity-Media, die Telekom und die Stadtwerke sind im Einsatz.

„Für Unity-Media ist dieser Abschnitt Teil einer größeren langfristigen Planung, auch mit Straßenquerungen in diesem Bereich“, erläutert Christoph Baier. „Für die Telekom ebenso, aber auch zusätzlich noch die Zuführung des Anschlusses für unseren Neubau, und für uns das Selbe“. Die Stadtwerke wollen die Lücke der Leerrohrverlegung von Schura nach Trossingen um den Theresienplatz herum in Richtung Tuningerstraße und dann Richtung Neubau verkleinern, und außerdem eine Trasse bis in den Neubau beziehungsweise ins E-Werk neben dem Neubau schließen.

Vom Theresienplatz aus werden bis zum Neubau Leerrohre mitverlegt. Weitere Verlegungen in dieser Trasse könnten laut Baier nach hinzukommen, nachdem die Qualität der Leitungen geprüft wurde: Sind Schäden erkennbar, wollen die Stadtwerke andere Medienleitungen wie Gas, Wasser und weitere gleich mit austauschen.

Bisher wurden Straßenquerungen gebaut, die die Stadtwerke federführend für alle durchführen. Diese Straßenquerungen brachten halbseitige Sperrungen mit sich - eine Umleitung war also zwingend erforderlich. Diese sollte zunächst über die Wilhelmstraße führen, was die Verantwortlichen aber schnell wieder verwerfen mussten. „Weil der Kindergarten in der Wilhelmstraße in den Ferien geöffnet hat, und wir die Kinder keinem erhöhten Verkehrsaufkommen aussetzen wollten“, begründet Christoph Baier.

Felsiger Untergrund macht Bauarbeitern zu schaffen

Somit blieb nur die Umleitung über die Achauerstraße. Da aber in der Achauerstraße alsbald eine umfangreiche Baustelle der Stadt und der Stadtwerke startet, bei der Kanalarbeiten durchgeführt werden, mussten die Straßenquerungen Tuninger Straße vorgezogen werden, um die Umleitung über die Achauerstraße zu gewährleisten. „Dies haben wir mit einem unserer Vertragsunternehmen übernommen“, so Baier.

Die weiteren Arbeiten im Bereich Theresienplatz/Tuninger Straße/Chr.-Messner-Straße gehen ab jetzt wohl ohne Umleitungsregelung über die Bühne. Die Bauarbeiten in der Achauerstraße sollen demnächst ebenfalls starten, und unabhängig davon laufen können, weil dann die Achauerstraße für die Umleitung genutzt werden muss. Die Übergänge zwischen den Baustellen würden fließend sein und die jeweilige Dauer davon abhängen, „wie viel des harten und massiven Felses uns auf den jeweiligen Baustellen in welchen Tiefen begegnet“, so Baier. Das Herausspitzen dieses Materials verzögere die Arbeiten nämlich erheblich. Auf Felsen waren die Arbeiter bereits bei den Straßenquerungen gestoßen. „Je nach Lage wird das Arbeiten dann richtig zäh.“

Derzeit gibt es für Autofahrer noch Behinderungen an der Abzweigung Tuninger Straße/Christian-Messner-Straße. Spätestens im Verlauf der kommenden Woche, so Baier, sollten alle Einschränkungen inklusive Umleitungen wieder aufgehoben sein.

„Bei diesen Maßnahmen - Tuninger Straße/Theresienplatz/Christian-Messner-Straße und danach die Achauerstraße - greifen viele Faktoren ineinander, die gegenseitig und miteinander abgestimmt werden mussten“, sagt der technische Leiter. „Neben den reinen Bauzeitenplänen der geplanten Baustellen und den beteiligten Firmen kamen dann noch die Ferienzeit und die Öffnungszeiten des Kindergartens als zusätzliche zu berücksichtigende Faktoren hinzu.“