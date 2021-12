Wie Hohner einst einen Frankfurter Schulbuben glücklich machte

Immer wieder erhält das Deutsche Harmonikamuseum aus nah und fern interessante geschichtliche Dokumente. Kürzlich schrieb eine Dame aus dem Hessischen von der Mundharmonikajugend ihres verstorbenen Vaters und schickte gleich die passenden Text- und Bildquellen dazu.

Dieser trug den Namen Norbert Becker und lebte von September 1943 bis Oktober 2021, war also ein Kind der Nachkriegszeit. In großem Wohlstand wuchs der Frankfurter Junge sicher nicht auf. Jedenfalls kam er im Herbst 1956 auf die Idee, direkt bei der Firma Hohner um eine Gratis-Mundharmonika zu bitten. Das entsprechende Gesuch ist nicht erhalten, wohl aber die reizvolle offizielle Antwort der Hohner-Werbeabteilung, die hier abgedruckt nachzulesen ist.

Geschenk aus Trossingen

Der „Schüler Norbert Becker“ muss über das Schreiben aus Trossingen mächtig stolz gewesen sein – und selbstredend sehr erfreut über das beiliegende Mundharmonikageschenk! Eine Chrometta 8, immerhin das Einsteigermodell für ambitionierte Spieler.

Und ambitioniert war der Frankfurter Junge. 1957 gewann er einen Talentewettbewerb der Firmen Peek und Cloppenburg und eines Frankfurter Schuhhauses. Auf seiner Hohner-Chrometta intonierte er einen schmissigen Titel. Die Tageszeitung berichtete damals:

„Den stärksten Applaus erhielt der 14-jährige Norbert Becker, der auf seiner Mundharmionika ein munteres Liedchen gespielt hatte.“ Und an anderer Stelle: „Er beherrschte sein Lampenfieber und auch sein kleines Instrument. „Granada“ hieß die Melodie, die ihm den ersten Preis, einen Gutschein für 80 Mark, einbrachte.“

Jazz-Mundharmonika

Auch in seinen weiteren Jahren als Teenager trat Norbert Becker öffentlich auf, zeitweise auch mit einer eigenen Band. Ein Foto zeigt ihn, die Jazzz-Mundharmonika Harmonetta spielend, mit Schlagzeuger und Gitarristen. Auf Betriebsfesten und dergleichen konnten die Jugendlichen etwas dazu verdienen.

Im Laufe der Jahre erwarb der engagierte Hobby-Musiker zahlreiche Hohner-Mundharmonikas. So gesehen hat sich das Weihnachtsgeschenk der Trossinger Werbestrategen gelohnt.

Talentshow der IG Metall

1962 trat Norbert Becker bei einer Talenteshow der IG Metall in Frankfurt auf. Das verweist auf seinen beruflichen Werdegang. Einleitend heißt es im betreffenden Zeitungsbericht:

„Junge Talente aus den Reihen der IG Metall stellten beim großen bunten Abend im Gewerkschaftshaus ihr Können und ihre Begeisterung für Musik unter Beweis.“

Wie Beckers Tochter Susanne notiert, war der Vater in verschiedenen Firmen anfangs als Bote und Sachbearbeiter und Kalkulator tätig. Er arbeitete sich zum stellvertretenden Abteilungsleiter in der Finanzabteilung der Firma AEG hoch und war dann bei den Adlerwerken und bei der Firma T & N (Telefonbau und Normalzeit) in Frankfurt beschäftigt.

Leben voller Musik

Die Musik begleitete ihn zeitlebens. Laut Tochter kam zur Mundharmonika später noch die Orgel und das Keyboard hinzu. Zeitweise gab Norbert Becker auch Gitarrenunterricht. An Wochenenden spielte er meist für die fünfköpfige Familie im heimischen Wohnzimmer in Nidderau / Main-Kinzig-Kreis.

Bevorzugter Urlaubsort der Familie aus dem Hessischen war der mittlere Schwarzwald. Noch beruflich aktiv zog Norbert Becker mit seiner Frau 1993 nach Freudenstadt. Die Schwarzwaldstadt blieb dann auch im Ruhestand sein Lebensmittelpunkt.

Seine Frau zog es nach einigen Jahren zurück zu den Kindern und Enkeln. Norbert Becker selbst lebte bis 2015 recht zurückgezogen in Freudenstadt-Kniebis.

Gesundheitlich angeschlagen, verbrachte er seine letzten Jahre dann in der Nähe der Tochter Susanne im hessischen Limeshain in der Wetterau. Dort schloss er am 22. Oktober 2021 im Alter von 78 Jahren für immer die Augen.

Norbert Beckers mundharmonikageschichtlicher Nachlass, unter anderem eine Harmonetta, landete nun als Schenkung der Tochter Susanne Siefert im Deutschen Harmonikamuseum.