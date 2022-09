Wettbewerbserfolg beim Baden-Finale Jugend trainiert für Olympia

Ein Mädchenteam des Gymnasiums Trossingen hat am Baden-Finale von Jugend trainiert für Olympia in Konstanz teilgenommen. Das berichtet die Schule in einem Schreiben.

Mit etwa 125 000 Teilnehmenden allein in Baden-Württemberg ist Jugend trainiert für Olympia und Paralympics der größte Schulsportwettbewerb. Schülerinnen und Schüler können dabei bereits im schulischen Rahmen Wettkampferfahrung sammeln und positive Werte wie Fairness, Teamgeist, Einsatzfreude und Motivation stärken.

Bereits im Juni hatte sich die Leichtathletik-Mädchen-Mannschaft der Altersgruppe IV des Gymnasiums Trossingen beim Kreisfinale für das Baden-Finale qualifiziert. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Isabel Meier-Lang und den Schüler-Trainern Lea Sichwardt und Josef Weber fuhren sie dazu nun Ende September nach Konstanz. Dort zeigten die elf- bis dreizehnjährigen Mädchen als eine von 25 Mannschaften aus den beiden Regierungspräsidien Freiburg und Karlsruhe ihr Können. Gleichzeitig traten sie dabei in Konkurrenz mit renommierten Sport-Gymnasien wie Mannheim oder Karlsruhe und können stolz auf ihr Ergebnis sein. Zwar konnte die Mannschaft trotz hervorragender Motivation nicht ihre optimale Leistung abrufen und blieb dabei unter den Ergebnissen des Vorkampfes, doch erreichten die Mädchen mit 4263 Punkten einen sehr guten zwölften Platz, heißt es im Schreiben weiter.

Herausragende Leistungen erbrachte Charlotte Messner im Hochsprung mit 1,28 Meter und im Weitsprung mit 4,39 Metern. Die schnellste Sprinterin über 50 Meter war Evelyn Krieger mit 8,50 Sekunden. Lotta Kuner bestritt die 800 Meter in hervorragenden 3.07 Minuten.