Die besten Amateurorchester treffen sich am Samstag, 12. November, in der baden-württembergischen Musikstadt zum siebten Wettbewerb für Auswahlorchester. Der Wettbewerb zeigt laut Mitteilung des Bundesmusikverbands Chor & Orchester (BMCO) die enorme musikalische Qualität der Amateurmusik in Deutschland. Alle Wettbewerbskonzerte sind öffentlich, der Eintritt ist frei. An drei Spielorten präsentieren sich die besten Amateurorchester unter professionellen Wettbewerbsbedingungen in insgesamt 8 Kategorien und stellen sich der Bewertung einer hochkarätigen, internationalen Jury.

Dazu sagt BMCO-Präsident Benjamin Strasser MdB: „Mit dem Wettbewerb für Auswahlorchester hat der Bundesmusikverband Chor & Orchester (BMCO) eine bundesweit einmalige Plattform etabliert: Die besten Amateurorchester zeigen die hohe Leistungsfähigkeit und enorme musikalische Qualität der Amateurmusik in Deutschland.“

Der Wettbewerb startet um 9 Uhr zeitgleich in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung und im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus.

In der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung finden von 9 bis 19 Uhr die Wettbewerbe für Gitarren-, Zupf- und Akkordeonorchester statt, schreibt der BMCO. Dort treten das LandesJugendAkkordeonOrchester NRW, das Jugendgitarrenorchester Baden-Württemberg, das Landesjugend-Akkordeonorchester Bayern, das Landesjugendgitarrenorchester Berlin, das Akkordeon-Landesjugendorchester Baden-Württemberg, das Jugendzupforchester Baden-Württemberg, das Jugendzupforchester Hessen, das Jugendzupforchester NRW und das Projektorchester ArtAccA e.V. an.

Parallel laufen im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus die Wettbewerbskategorien für Blasorchester und Bigbands. Mit dabei sind die Schwäbische Bläserphilharmonie Neckar-Teck, das JugendJazzOrchester Saar, das Landesjugendblasorchester Hessen, das Kreisverbandsjugendblasorchester Rottweil-Tuttlingen, die STB Big Band Sindelfingen, die Bläserphilharmonie Rhein-Neckar, die Filder Wind Symphony und das Sinfonische Jugendblasorchester Karlsruhe.

In der Martin-Luther Kirche treten von 14 bis 17 Uhr in den Wettbewerben für Posaunenchöre der Bezirksposaunendienst Ludwigsburg/Ditzingen und das Blechbläserensemble OBE an.

Der Wettbewerb wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, von der Stadt Trossingen, der Volksbank Trossingen und der GEMA Stiftung. Bewerben konnten sich die besten vereinsübergreifenden und überregionalen Ensembles oder Talentgruppen und zu Orchestern zusammengefasste Mitglieder verschiedener lokaler Amateurensembles.

Abends findet um 20 Uhr die Preisverleihung im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus statt. Der Eintritt ist frei. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Big Band der Jazz AG Bad Neustadt.

Zu gewinnen gibt es für das Orchester mit der besten Bewertung in der jeweiligen Kategorie eine professionelle Videotrailer-Produktion des eigenen Ensembles. Neben wertvollen Sachpreisen erhalten die teilnehmenden Orchester in einem persönlichen Beratungsgespräch erstklassige Einschätzungen der renommierten Juroren. Der inhaltliche Mehrwert einer Wettbewerbsteilnahme liegt für alle Ensembles auch darin, ihre Probenarbeit mit konstruktivem Feedback zu verbessern, heißt es.

Dazu Projektleiterin Theresa Demandt: „Ziel des Wettbewerbs ist es, die Orchester in ihrer Vorbildfunktion zu stärken, neue Impulse für ihre musikalische Weiterentwicklung zu geben und die Potentiale kooperativen Musizierens in die Breite zu tragen. Viele Orchester, mit denen ich in direktem Kontakt stehe, haben nach zwei Corona-Jahren jedoch noch viele Schwierigkeiten, um wieder auf die Beine zu kommen. Daher ist der Wettbewerb ein wichtiger Hoffnungsschimmer für die Szene. Dass die Veranstaltung durchgeführt wird, belegt den starken Willen, die Vitalität und Kreativität der Amateurmusik.“

Eröffnet wird der Wettbewerb bereits am Freitagabend zuvor mit dem A-Cappella-Popchor Twäng! und dem Percussion Ensemble Herrenberg in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung.