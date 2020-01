Werke von Bach und Schubert erfreuen die Senioren

Einen besonderen musikalischen Kunstgenuss haben die Senioren der Rehaklinik und des Seniorenzentrums Bethel Trossingen sowie alle Gäste der Tagespflege erlebt. Sieben junge Studierende der Musikhochschule Trossingen wurden zum Neujahrskonzert im Lichthof der Klinik willkommen geheißen.

Der Saal war laut einer Pressemitteilung voll besucht und die Leiterin des Begleitenden Dienstes, Böckmann, eröffnete den Konzertnachmittag. Sie begrüßte alle Gäste und gekommenen Angehörigen und im Besonderen die sieben Hauptpersonen.

Ein Ensemble, bestehend aus insgesamt sieben Musikerinnen und Musikern, spielte zum Auftakt in das neue Jahr auf; Nima Pingcou und Tzu-Chiao Lin am Klavier, Mengxuan Bao mit der Flöte, Yin-Jing Chen und Chen Chen glänzten mit Viola und Min-Chin Tsai und Zijin Cao mit Cello und Violine. Jeder Einzelne zeigte sein musikalisches Talent, was im Gesamten für die Besucher nicht nur zum Hören, sondern auch Zusehen ein Vergnügen war.

So begannen die Musikerinnen ihre konzertanten Werke aus unterschiedlichen Epochen. Sie starteten mit Franz Schuberts „Arpeggione Sonata 1. Satz“, gefolgt von der Cello-Suite von Johann Sebastian Bach. Die Stücke des Komponisten Franz Anton Hoffmeister aus dem „Violakonzert D-Dur 1. Satz“ ertönte in ausdrucksvollem Klang.

Es war ein abwechslungsreiches Repertoire an sowohl schnellen Stücken als auch melancholischen und besinnlichen Balladen, so die Mitteilung. „Nicht nur das Solo, sondern auch im Duett oder sogar zu viert war es eine Musikpräsentation höchsten Niveaus.“

Mit viel Applaus wurden die Musikstudenten verabschiedet. „Es freut das Haus im Besonderen, dass der Kontakt zur Musikhochschule Trossingen besteht und die dortigen Schüler mit ihrem Können gerne unsere Senioren besuchen kommen.“