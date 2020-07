Werbegemeinschaft entwickelt Trossinger Memospiel

Die Trossinger können ihr Gedächtnis jetzt mit TRODUO auf die Probe stellen und sich dabei gleichzeitig noch mit ein bisschen Heimatkunde beschäftigen: Mit dem neuen Memospiel der Werbegemeinschaft lässt sich Trossingen spielend kennenlernen. Die nötigen Sammelkarten und Aufkleber kommen am 23. Juli im Laufe des Nachmittags in die Geschäfte.

Auf die Idee zu dem Spiel brachte die Werbegemeinschaft Trossingenactiv um Vorsitzenden Alexander Keller die Corona-Krise: Da viele Leute inzwischen Freizeit und Urlaub zuhause verbringen und sich die Zeit möglichst unterhaltsam vertreiben wollen, erfand Trossingenactiv TRODUO. „Der Aufwand war hoch“, sagt Alexander Keller, der das Memospiel mit 40 Kartenpaaren gemeinsam mit Wolfgang Lienhard und Ursula Kratt federführend entwickelt hat.

Alle 80 Karten zeigen Trossinger Motive, aufgenommen von Trossinger Hobby- und Profi-Fotografen, wie beispielsweise Ralf Pfründer, Helmut Rotter, Swaran Singh Arri, Hans-Martin-Nester, Michael Dufner, Achim Korherr, Hannah Tilt, und Ursula Kratt. „Bei der Zusammenstellung der Motive hat sich herausgestellt, dass Trossingen eine ganze Menge von attraktiven Fotomotiven bietet, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht“, so die Werbegemeinschaft. Neben den Trossinger Fotos finden sich in dem Spiel auch mehrere grafische Motive, etwa die Logos des Pfingstmarktes, des Kilbe-Märts oder des Trossinger Weihnachtsmarktes, das Trossinger Stadtwappen und das Logo der Werbegemeinschaft. Alle Motive werden in einem achtseitigen Einleger in der Hülle erklärt. Die Spieler erfahren zum Beispiel über das Trossinger Rathaus, dass es 1904 erbaut und von Ortsbaumeister Wäschle im Stil des Historismus geplant wurde.

TRODUO funktioniert wie klassisches Memory, bei dem sich die Spieler Kartenpaare merken müssen. Jedes Kartenpaar zählt einen Punkt. Wenn man das Spiel mit drei Jokern spielt, dann zählen die drei Marktmotive als Joker und bringen zwei Punkte.

In den Geschäften, die zur Werbegemeinschaft Trossingenactiv gehören und die an dieser Aktion teilnehmen, gibt es ab dem 23. Juli Sammelkarten und Aufkleber mit dem Logo des jeweiligen Geschäftes. Beim Einkauf in diesen Geschäften erhalten die Kunden solche Logo-Aufkleber. Sobald die Sammelkarte mit den Logos von acht verschiedenen Trossingenactiv-Geschäften beklebt ist, kann sie gegen das TRODUO-Spiel eingetauscht werden. Die Aktion dauert bis 31. Oktober und solange der Vorrat an Sammelkarten und Aufklebern reicht. Das Spiel wird nach Ende der Aktion frei verkäuflich sein. Ab Anfang November 2020 kann es für 15 Euro erworben werden, bei Tabak-Shop Spehn, Spiel- und Bastelwaren Schrödl und im Bürgerbüro des Trossinger Rathauses.

Die Werbegemeinschaft produziert TRODUO speziell für diese Sammel-Aktion als limitierte Edition mit 300 Stück und fortlaufender Nummer auf der Verpackung.