„Wenn man reinkommt, sieht das nicht nach Schule aus“

An der Kellenbachschule in Schura gibt es die ein oder andere Baustelle: Verstopfte Abflüsse, Lehrermangel und dunkle Räume zählen dazu. Vor Kurzem haben sich die SPD-Gemeinderäte Vatche Kayfedjian und Dieter Görlich mit zahlreichen Mitgliedern ein Bild davon gemacht. Mit eingeladen waren auch Simon Mayer der TNG sowie der SPD-Bundestagskandidat des Wahlkreises, Mirko Witkowski.

Schulleiterin Christiane Freund und Konrektorin Jessica Wunderlich führten durch die Räumlichkeiten und schilderten Probleme und Anliegen. Beispielsweise fiel den Besuchern auf, dass das Foyer und die Räume ziemlich wenig belichtet sind – auch, weil Decken sowie Böden dunkel gehalten sind. Mit einem weißen Anstrich der Decken wäre hier schon viel getan, findet die SPD. Und ein neuer Boden, so Freund, wäre auch eine Erneuerung wert. Neben-an zeigt Christiane Freund, die seit 2020 Rektorin der Schule ist, ihren ersten Erfolg: Sie konnte eine vernünftige Lehrerküche durchsetzen und ein besser eingerichtetes und strukturiertes Lehrerzimmer umsetzen. „Früher war das hier eine Campingküche“, so Freund schmunzelnd, aber auch ein wenig schockiert.

Umso mehr ist Freund voller Tatendrang, um die Standards zu heben. Die Lehrmittelausstattung sei an der Kellenbachschule vergleichsweise unsolide, so Freund, die zuvor an der Friedensschule unterrichtet hat. Diese müsse erweitert werden. Außerdem will sie auch das Foyer freundlicher gestalten. „Wenn man hier reinkommt, sieht das nicht nach einer Schule aus“, findet Freund. „Nein, man sieht als erstes die Mülltonnen, wenn man hineinläuft.“

Eine, wenn auch nur symbolische, Kletterwand oder Kunstwerke, insbesondere in musikalischer Richtung, hält sie für eine Möglichkeit – die Schule hat sich Bewegung und Musik auf die Stirn geschrieben. Neben dem Foyer befinden sich Schüler- und Lehrertoiletten. Immer wieder sind die Abflüsse verstopft.

Darüber hinaus kämpft auch Freund mit dem Lehrermangel. Sie selbst als Schulleiterin unterrichtet parallel eine 29-köpfige Schulklasse mit 19 Wochenstunden, Wunderlichs Klasse zählt 28 Schüler. „Das ist ein deutlich eingeschränkteres Lernen als mit weniger Schülern“, sind sich die beiden einig. „Nächstes Jahr werden wir zudem dreizügig“, so Wunderlich, die auch für die weiteren Jahre mit einer Dreizügigkeit rechnet. Dringend sucht Christiane Freund neue Kollegen, um die Mehrstunden abdecken zu können. Mit den aktuell acht Vollzeitlehrern plant sie am Rande der Kapazitäten. Und mit Corona kommen noch andere Probleme: Auf die Einführung der Testpflicht reagierten Eltern teilweise mit Unverständnis und Ärger. Sie könne die Sorgen der Eltern verstehen, so Freund, aber müsse die Vorschriften umsetzen.

Die SGT Trossingen und auch Mirko Witkowski ermutigten Christiane Freund, ihre Anliegen mit Nachdruck in den Gemeinderat und an die Stadt zu tragen.