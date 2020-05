Wenn Hundebegegnungen die Laune verderben

Die katastrophale Situation der Gastronomie in der Corona-Krise zeitigt ihren ersten, heftigen Einschlag in Isny: „Wir haben schweren Herzens die Entscheidung zur Geschäftsaufgabe des Allgäuer Terrassenhotels zum 31. Mai 2020 gefasst“, schreibt Geschäftsführerin Annkathrin Immler in einer Mitteilung, die die „Schwäbische Zeitung“ am Freitag um 12.21 Uhr erreichte.

Hinter mehr als vier so schillernde wie bewegte Jahrzehnte in der Geschichte der Isnyer Hotelerie wird mit diesem Entschluss ein Schlusspunkt gesetzt: „Ein sehr großer ...