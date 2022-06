Wenn die Akustik des Kirchenraums das Cembalo unterstützt

Einem kleinen, aber äußerst kundigen Publikum, ist am vergangenen Sonntagabend in der Trossinger Martin-Luther Kirche ein Konzert der besonderen Art beschert worden. Barbara Adamczyk war die Interpretin des Abends.

Adamczyk ist Lehrbeauftragte an der Trossinger Musikhochschule für Cembalo-Korrepetition und unterrichtet Cembalo und Aufführungspraxis an der Musikakademie Kassel. Unter dem Titel „Aus der Tiefen, rufe ich Herr zu Dir“ hatte die Künstlerin Choralbearbeitungen von J. S. Bach, G. Böhm und C. Ph. E. Bach zusammengestellt. „Solo per il Cembalo“ war angesagt – es wurde ein hoch spannendes Rezital!

C. Ph. E. Bachs Suite in e - moll (Wq 62/12) geriet mit seinen Tanzsätzen zu einem sprühenden Feuerwerk, höchst professionell und mit großer Eleganz präsentiert. Barbara Adamczyk erstaunte immer wieder durch ihre immense Bandbreite in Dynamik und Artikulation, was ihrem hohen technischen Können geschuldet ist.

In der fein nuancierten, den Cantus umspielenden Interpretation von G. Böhms Partita in G-Dur „Freue dich sehr, o meine Seele“ wurden die Zuhörer geradezu hineingezogen in Gefühle der Innigkeit, des Überschwangs und der Freude – getragen vom Silberklang des meisterlich gespielten Cembalos, unterstützt von der Akustik des schönen Kirchenraums.

J. S. Bachs Partita in e-moll, BWV 830, erfuhr eine höchst feinsinnige, feinnervige und kluge Interpretation. Nie aufdringlich, immer im Dienst der Komposition, gestaltete die Künstlerin die Affekte mal spritzig perlend, tänzerisch wirbelig, in Fugiertem die Partitur klar hörbar machend – dann wieder gewichtig, schicksalsschwer arpeggierend – ein Genuss!

Den Schluss bildete C.Ph.E. Bachs Choralbeareitung BWV 745. Ganz dem „Empfindsamen Stil“ des Komponisten nachempfunden geht die Musik schwer, melancholisch, flehend einher - „Aus der Tiefe rufe ich!“….und dennoch –im Ruhe ausstrahlenden Fließen des Cembalos leuchten Trost und Hoffnung auf Hilfe auf.

Ein bemerkenswerter Abend mit einer überzeugenden Künstlerin – ein wertvolles Geschenk an die Zuhörer, die sich mit lang anhaltendem Applaus bedankten.