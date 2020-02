Wenn das Wasser beim Radfahren fast bis zu den Knien reicht

Weil der Radweg am Nordfeld in Richtung Aixheim regelmäßig überschwemmt ist, möchte die Stadt dort neue Drainagen verlegen. Doch weil eine Erbengemeinschaft sich dagegen stemmt, verzögern sich die Arbeiten seit Jahren. Nun plant die Stadtverwaltung eine alternative Trassenführung. Ob diese Variante realisiert werden kann, muss sich erst noch zeigen.

Die Nordfeldrunde, also die Wege rund um die Felder am nördlichen Ende Trossingens, ist bei Spaziergängern und Radfahrern sehr beliebt. Letzere nutzen den Weg, der parallel zur Straße führt, auch gerne bis Aixheim. Doch immer wieder stehen Teile der Strecke unter Wasser. Je nachdem, wie stark es geregnet hat, stand das Wasser in den vergangenen Jahren sogar so hoch, dass Radfahrer fast bis zu den Knien im Wasser fuhren. Für Fußgänger wird der Abschnitt dann jedes Mal unpassierbar.

Die Ursache des Problems liegt in Bauarbeiten in den 70er Jahren begründet. „Die gesamten Ackerflächen auf Nordfeld sind nördlich vom Reitstall bis zum Hof Maier in den Jahren um 1930 komplett drainiert worden“, so die Auskunft der Stadt. „Ein Haupt-Drainagesammler wurde damals in Richtung Deibhalde geführt und dort in den offenen Bach eingeleitet.“ Doch irgendwann muss das Drainagensystem unterbrochen worden sein. Die Tiefbauexperten der Stadt vermuten, dass dies Anfang der 70er Jahre geschah, als die Deibhalde, die Hugo-Hermann-Straße und die Straßen Am Nordfeld und Am Heimgarten gebaut wurden.

„Bei sehr starken Regenfällen oder bei der Schneeschmelze ist es in den letzten Jahren vorgekommen, dass der Radweg überschwemmt war, da das Oberflächenwasser im seitlichen Straßengraben, welcher vermutlich auch an der Drainageleitung angeschlossen ist, die Wassermenge nicht aufnehmen kann“, so die Stadt weiter. „Um hier Abhilfe zu schaffen, hatten wir schon im Jahr 2013 den Bau einer neuen Drainageleitung geplant, mit Anschluss an einen vorhandenen Drainageschacht, nördliche vom Heimgarten“, so die Auskunft der Stadtverwaltung. „Nach der damaligen Planung wollten wir parallel zu den alten Drainagesträngen von 1913 eine neue Drainageleitung verlegen. Dies hätte aber zur Folge gehabt, dass wir mit der neuen Drainage insgesamt elf einzelne Flurstücke hätten kreuzen müssen. Leider hatten wir damals von einer Erbengemeinschaft, welche ihre Flächen an einen Landwirt verpachtet hat, die Zustimmung dazu nicht bekommen. Alle anderen Eigentümer und Pächter wären mit der Maßnahme einverstanden gewesen“, so Sabine Karwig, Sprecherin der Stadt.

Auch wenn sich das Wasser in letzter Zeit nicht mehr so sehr anstaue oder zumindest schneller abfließe, plane die Stadt derzeit eine alternative Trassenführung, parallel zum vorhandenen Feldweg entlang der Bundesakademie.

„Es wird überprüft, ob trotz der Mehrlänge dann noch ein ausreichendes Gefälle und eine ausreichende Tiefenlage für die Drainageleitung möglich ist“, so die Stadt weiter.

Sollte die Prüfung positiv ausfallen, könnten die Tiefbauarbeiten im Spätherbst, also dann, wenn die Felder abgeerntet sind, beginnen. Ob dieser Plan umgesetzt werden kann, hängt aber wieder von der Zustimmung der betroffenen Eigentümer ab.