Weltstars unterrichten in Trossingen

Vom 31. Oktober bis zum 4. November gibt sich in Trossingen wieder „die creme de la creme der Mundharmonika die Klinke in die Hand“: Zum mittlerweile 12. Mal finden die Harmonica Masters Workshops statt - in diesem Jahr mit Neuerungen und einem Rekord.

147 Teilnehmer haben sich bereits für die internationale Bildungsveranstaltung für Blues-Mundharmonika angemeldet, die das Hohner-Konservatorium seit 2003 mit Unterstützung der Stadt Trossingen und der Firma Hohner organisiert. Das sind bereits zwei mehr als im vergangenen Jahr. „Ich hoffe, dass wir die 150 noch voll bekommen“, meint Michaela Kitzke vom Konservatorium. Damit sei dann aber auch die Grenze erreicht - viel mehr Leute in den Kursen unterzubringen, sei kaum möglich, sagt sie. „Innerhalb von zwei Tagen hatte ich bereits 40 Anmeldungen, der erste Workshop war im Mai belegt. So schnell war noch nie ausgebucht.“

19 Nationen werden bei den Harmonica Masters vertreten sein. Erstmals haben sich Musiker aus Kanada, Frankreich und Belgien angemeldet, ebenso werden Iraner, Indern, Russen und Teilnehmer aus Luxemburg dabei sein. „Etwa zwei Drittel der Teilnehmer waren schon öfter dabei“, stellt Kitzke fest. Einige der Besucher aus Dänemark, Hong Kong, Holland, Schweden und England würden inzwischen vermehrt Bekannte mitbringen. „Die Harmonica Masters sprechen sich in den dortigen Szenen immer mehr herum.“

Zwei offene Sessions und zwei Konzerte für die Öffentlichkeit

Ein Zugpferd der Veranstaltung sind die international renommierten Dozenten. Die fanzösischen Teilnehmer in diesem Jahr, schätzt Kitzke, kommen auch wegen Frankreichs Mundharmonika-Star Greg Zlap, der als Dozent neu dabei ist. Er übernimmt den diatonischen Workshop für Steve Baker. Der Initiator der Harmonica Masters wird erstmals Einzelunterricht für fortgeschrittene Spieler geben.

Zwar lädt das Konservatorium gerne andere Dozenten als bei den vergangenen Veranstaltungen ein, bleibt aber Joe Filisko und David Barret treu. „Ihre Kurse sind immer voll“, stellt Kitzke fest. Außerdem gehören in diesem Jahr Filiskos Duopartner Eric Noden, der amerikanische Chromonika-Virtuose Mitch Kashmar, Riedel Diegel und Marko Jovanovic zu den Dozenten.

Das Rahmenprogramm beinhaltet anstelle der bewährten Hohner-Werkführung ein Get together mit der Firma Hohner. „Uns ist es sehr wichtig, mit den Top-Spielern in Kontakt zu treten“, sagt Niclas Gronki vom Marketing-Team der Firma. „Wir freuen uns auch auf ihr Feedback, um unsere Instrumente weiter verbessern zu können.“ Am Donnerstag, 1. November, wird eine Ausstellung des Hobby-Fotografen Heinz Jörres eröffnet, und am 2. November steht bei einer Führung durchs Harmonikamuseum die Blues-Geschichte im Mittelpunkt.

Die Öffentlichkeit darf sich vor allem auf das allabendliche Musikprogramm freuen: Zwei offene Sessions und zwei Konzerte werden die Bluesharp-Stars in Trossingen spielen. Karten dafür sind noch zu haben.