„Welcher Sekretär dichtete Liedtexte?“

Passend zum Abschluss des Maximilian-Jahres, dessen 500. Todestag im Januar gedacht wurde, hat die Trossinger Musikwissenschaftlerin Prof. Nicole Schwindt am Donnerstag ihr neues Buch zu den Liedern des Kaisers Maximilian vorgestellt.

Untermalt wurde ihr Vortrag durch Vokalmusik in verschiedenen Besetzungen und Renaissance-Musik auf dem Cembalo, präsentiert von Gesangsstudierenden des Instituts für Alte Musik unter der Leitung von Jan Van Elsacker und Alfred Gross am Renaissance-Cembalo.

Mit Liedern von Heinrich Isaac und Heinrich Finck (zwei Komponisten am Hof des Kaisers Maximilian) im Vokalquartett und als Solo-Gesang mit Cembalo-Begleitung startete der erste musikalische Teil des Abends. Die Musiker brachten bereits hier die Klänge vergangener Zeiten höchst überzeugend ins Hier und Jetzt und ließen mit filigranen Melodien und perlender Virtuosität die alten Meister wieder lebendig werden.

Musikalisch eingestimmt auf die Epoche, in der Kaiser Maximilian lebte und wirkte, fuhr Nicole Schwindt mit dem ersten Teil ihres Vortrags „Warum ,Maximilians’ Lieder?" fort. Zunächst erklärte sie, dass die intensive Forschungsarbeit für dieses Projekt der Grund für ihre zweijährige Abwesenheit von der Hochschule gewesen sei - im Grunde beschäftige sie sich aber bereits seit dem Jahr 2003 mit dem Thema der Musik am maximilianischen Hof. Dankbar zeigte Schwindt sich gegenüber der Tatsache, dass ihre Arbeit an dem umfangreichen Buch von dem „Opus magnum“-Projekt der Volkswagen-Stiftung gefördert wurde, das herausragende Professoren aus den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften anspricht und ihnen so ermöglicht, größere wissenschaftliche Publikationen zu schreiben und zu veröffentlichen.

Pünktlich zum 500. Jahrestag des Tods des bedeutenden Kaisers erschien schließlich Schwindts Publikation „Maximilians Lieder. Weltliche Musik in deutschen Landen um 1500“ im Bärenreiter-Verlag.

Schwindt will mit ihrem Buch einen deutlichen Akzent setzen: Sie möchte ausdrücklich nicht darstellen, wie Maximilians Leben vermutlich aussah und welche Musik an seinem Hof auf welche Art und Weise gespielt wurde, sondern konzentriert sich auf vermeintliche Kleinigkeiten („Welcher Sekretär dichtete Liedtexte?“, „Welche Hofdame verfügte, dass ein Musiklehrer angestellt werden möge?“, „Welcher Schatzmeister hatte einmal Orgel unterrichtet?“), die alle gemeinsam sich wie Mosaiksteinchen zu einem Bild zusammenfügen lassen, das Informationen dazu liefert, wo überall am Hof Musik eine Rolle spielte und was für einen integralen Baustein des religiösen und politischen Lebens die Musik offensichtlich darstellte.

Es folgte ein weiteres musikalisches Zwischenspiel mit Kompositionen eines anonymen Tonschöpfers sowie Paul Hofhaimers, der, wie Isaac, Finck und weitere, am Hofe des Kaisers wirkte.

Wieder gelang es den Studierenden vorzüglich, die jahrhundertealten Werke mit Brillianz und Transparenz darzubieten und auch Alfred Gross am Renaissce-Cembalo erfreute mit den schönsten Verzierungen und schnellen Läufen, die er flink und transparent vor der Begleitung der jeweils anderen Hand präsentierte.

Der zweite Teil des Vortrags der Musikwissenschaftsprofessorin befasste sich näher mit einem Kapitel der Publikation, der "Optik der Lieder". Zur Illustration und Erklärung ihrer Worte zeigte Schwindt zunächst einige Ausschnitte verschiedener moderner Ausgaben der Musik von Komponisten um 1500, die alle teilweise sehr unterschiedlich mit dem Originaltext umgehen, werden in einigen Fällen Notenwerte der besseren Lesbarkeit wegen halbiert oder gar geviertelt.

Mit zwei letzten Vokalwerken von Ludwig Senfl („Wohlauf, wohlauf an Bodensee“) und dem „Maichinger" (aus Maichingen stammend) Beat Widmann endete die gelungene Buchpräsentation, nur noch ergänzt durch die Zugabe von Heinrich Isaacs bekanntem Lied „Innsbruck, Ich muss dich lassen“, bei dem nun auch die Professorin inbrünstig mitsang.