Weitere Testtage für Schnelltests in der Fritz-Kiehn-Halle

Am Mittwoch, 24. März, von 18 bis 20.30 Uhr wird nicht, wie bisher geplant, der vorerst letzte Termin im Testzentrum in der Fritz-Kiehn-Halle stattfinden, sondern es wird noch zwei weitere Termine geben, an denen sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen können.

Sowohl am Montag, 29. März, von 9 bis 11.30 Uhr als auch am Mittwoch, 31. März, von 18 bis 20.30 Uhr gibt es wieder die Möglichkeit, einen Schnelltest machen zu lassen. „Es ist eine ausreichende Kapazität an Schnelltests vorhanden, weshalb wir dazu aufrufen, dieses von der Stadt organisierte Angebot zu nutzen“, so die Stadtverwaltung.

Die ersten drei Test-Tage wurden jeweils von rund 50 Personen aufgesucht. Bei allen 150 Personen wurde ein negatives Testergebnis festgestellt.

Vor Ort engagierten und engagieren sich unter anderem Hilmar Fleischer, der die Einweisung der Durchführung von Corona-Schnelltests übernommen hat, die ehrenamtlichen Helfer der Ortsgruppe des DRKs und die Markt-Apotheke. Die Trossinger Aldi-Filiale hat spontan und unbürokratisch mehrere Packungen Einweghandschuhe gespendet. Diese sind nötig, damit die Helfer ausreichend geschützt sind.