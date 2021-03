Weitere Termine im Testzentrum

Im Corona-Testzentrum in der Fritz-Kiehn-Halle werden aufgrund der großen Nachfrage weitere Termine angeboten. Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 31. März, von 18 bis 20.30 Uhr; Mittwoch, 7. April, von 18 bis 20.30 Uhr; Montag, 12. April, von 9 bis 11.30 Uhr und Mittwoch, 14. April, von 18 bis 20.30 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich, es ist je nach Nachfrage allerdings mit Wartezeiten zu rechnen. Getestet werden können nur Personen, die keine Corona-Symptome aufweisen. Wer einen kostenfreien Test in Anspruch nehmen will, sollte das vorausgefüllte Formular „Aufklärung und Einwilligung zur Durchführung eines PoC-Antigen-Schnelltests“ mitbringen, das unter www.trossingen.de heruntergeladen werden kann. Es kann aber auch vor Ort ausgefüllt werden.