Wein - so spannend wie ein Krimi

Die Volkshochschule in Trossingen lädt gemeinsam mit der Stadtbücherei am Freitag, 20. Mai, zu einer Krimilesung mit Weinverkostung ein. Fesselnde Kurzkrimis in Begleitung von mörderisch guten Weinen werden von Oliver Kircher, Sommelier mit Passion für gute Weine und gute Geschichten, vorgetragen, heißt es in einer Ankündigung der VHS.

Denn es gibt sie tatsächlich, die Krimis, die uns nicht lange auf die Folter spannen, sondern uns in aller Kürze und spannungsgeladen die menschlichen Abgründe auf dem Tablett servieren. Wenn die Autoren dann auch noch blutroten Wein in ihre Geschichten einfließen lassen, verspricht es ein Abend zu werden, an dem der Atem ins Stocken geraten kann.

Die Veranstaltung findet in der Stadtbücherei, Hohnerstraße 4/1, Hohner-Areal Bau V, um 19.30 Uhr statt. Anmeldung erforderlich, telefonisch unter 07425/910 6 oder per E-Mail an trossingen@vhs-tuttlingen.de oder unter www.vhs-tuttlingen.de.