Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt zwei Trossinger Vereine

Die Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt verschiedene Hilfsorganisationen. In Trossingen geht der Erlös an den Verein „Helfen bringt Freude“ und den Freundeskreis Uganda. Das wurde mit den Spenden bisher bewegt.

Der Freundeskreis Uganda der katholischen Seelsorgeeinheit Trossingen brauchte 4500 Euro für ein Ultraschallgerät für Entbindungen in der Gesundheitsstation TroGuDu-Kigoto, die der Freundeskreis in dem ostafrikanischen Land seit zwölf Jahren unterstützt. Dort werden monatlich im Schnitt 15 Kinder geboren.

Das Ultraschallgerät sollte vor Ort beschafft werden, um Transportkosten zu sparen. Ins Auge gefasst hat der Freundeskreis ein einfaches Gerät für die Basisdiagnostik. Ein solches Gerät wäre für die Hebamme vor Ort eine große Erleichterung, um den Schwangerschaftsverlauf zu verfolgen, erklärte der Verein.

Der Trossinger Verein „Ich helfe dir“ engagiert sich seit mehr als zehn Jahren unter anderem in der Region Kanyamukare in Uganda und unterstützt hier einen Kindergarten, eine Schule und eine Krankenstation. Das Ziel des Freundeskreises Uganda ist es, den Menschen in Uganda „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu ermöglichen. Dafür soll ein erster Grundstock errichtet werden. Langfristiges Ziel ist es, durch den Verkauf von Milch und Vieh die Medizin- und Personalkosten der Einrichtungen zu decken. Auch Arbeitsplätze sollen so geschaffen werden.

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage vor Ort verschlechtert. Jeden Monat überweist der Verein „Ich helfe dir“ daher außerdem 500 Euro, damit dort Lebensmittel für die Ärmsten gekauft werden können – auch in dieses Projekt flossen Mittel aus der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“. Anfrag 2022 hat der Verein „Ich helfe dir“ außerdem sein zehnjähriges Bestehen gefeiert.