Weihnachtsmarkt mit Kino für die Jünsten

Die Stadt Trossingen lädt zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Auf dem Rathausvorplatz sowie in der Hans-Lenz-Straße und in der Cluser Straße erwartet den Besucher eine vorweihnachtliche Atmosphäre. Der Weihnachtsmarkt ist geöffnet am Donnerstag, 8. Dezember,von 17 bis 22 Uhr und am Freitag, 9. Dezmeber, von 16 bis 22 Uhr.

Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag um 17 Uhr statt. Umrahmt wird die Eröffnung von den musikalischen Darbietungen des Saxophon-Ensemble der Musikschule Trossingen sowie durch die Stadtkapelle Trossingen. Am Freitag wird auf dem Weihnachtsmarkt die Stadtmusik Trossingen mit weihnachtlichen Klängen zu hören sein.

Mit zahlreichen weihnachtlich geschmückten Ständen werden sich wieder Vereine, Schulen und verschiedene Institutionen aus Trossingen und der Umgebung am Weihnachtsmarkt beteiligen. Ein reichhaltiges Angebot an Speisen, Getränken, Weihnachtsgebäck sowie Gebasteltem und Selbstgemachtem wartet auf die Besucher. Die Händler ergänzen das Marktangebot mit Weihnachtsdekoration, Holzarbeiten, Lederwaren, Geschenkartikeln und Vielem mehr.

Im Rathaus können Artikel wie Kalender, Bilder, Postkarten und Souvenirs der Stadt Trossingen und des Deutschen Harmonikamuseums erworben werden, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung.

Aber auch an die kleinen Besucher wird gedacht. Am Donnerstag, 8. Dezmeber, freut sich das Kommunale Kino auf Besucher des Weihnachtskinos. Gezeigt wird der Film „Ein Junge namens Weihnachtsmann“ (FSK ab 6 Jahre) im Linde-Saal des Gasthaus Linde. Einlass ist ab 14.30 Uhr, Filmbeginn um 15 Uhr, der Eintritt kostet 4 Euro. Im Anschluss an den Film, nimmt der Weihnachtsmann die Kinder in Empfang und wird sie zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf den Rathausplatz begleiten, wo sich die Kinder noch auf Naschereien freuen dürfen.