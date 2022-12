Weihnachtliche Stimmung in Bethel Trossingen mit Musik

Wegen den Umständen rund um die Corona-Maßnahmen konnte das Seniorenzentrum Bethel in Trossingen auch im ablaufenden Jahr traditionelle und bedeutende Veranstaltungen nur in kleiner Runde und unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen abhalten. Dennoch konnten die Senioren im Seniorenzentrum und der Rehaklinik Bethel Trossingen sowie die Gäste der Tagespflege und Bewohner des Betreuten Wohnens Am Wagnerplätzle im kleinen Rahmen die Adventszeit erleben, wie die Einrichtung mitteilt.

Geschichten und Gedichte, Weihnachtsmusik, Adventsschmuck mit Engel, Sternen, Lichtern und selbstverständlich dem traditionellen Christbaum sowie Punsch, Plätzchen- und Stollenduft trugen zur adventlichen Atmosphäre in der Einrichtung bei. Mit adventlicher Musik brachte sowohl Günter Thamm, Ehrenamtlicher in Bethel Trossingen, als auch das Saxofonensemble von vier Schülern des Gymnasiums Trossingen (Laura Stöhr, Jonathan Erik, Jana Greiff und Lukas Klat) die Senioren zum Mitsingen der allbekannten Weihnachtsliedern. Die Küche will für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie allen, die derzeit wegen Rehabilitationsmaßnahmen untergebracht sind, zu Weihnachten ein schönes Menü kreieren. Auch werden Weihnachtsgeschenke überreicht.