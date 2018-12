Weihnachtliche Krippen aus Naturmaterialien

Die zweite Ausstellung mit Krippen von Helmut Blessing ist am Sonntagnachmittag im Dr.-Karl-Hohner-Heim eröffnet worden. Sie ist noch bis Donnerstag, jeweils in der Zeit von 15 Uhr bis 17.30 Uhr zu sehen. 1

Acht Krippen sind nun zu sehen, zwei davon sind Leihgaben. Simone Höschle, die Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums, freute sich darüber, dass sie Helmut Blessing erneut dafür gewinnen konnte, seine Krippen zu zeigen. Die Ausstellung im vergangenen Jahr hatte viel Zuspruch gefunden. „Eigentlich wollte ich es nicht mehr machen, ich bin ja nicht mehr der Jüngste“, sagte Blessing. Doch Simone Höschle konnte ihn doch noch mal überzeugen.

Vor vielen Jahren hat Helmut Blessing das Krippenbauen als Hobby für sich entdeckt. Aus ersten kleinen Werken sind inzwischen zum Teil sehr große Krippen geworden, die er mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Für den Bau der Herbergen des Christkindes verwendet der Trossinger in erster Linie Naturmaterialien. Wurzeln, Zweige, Äste, Tannenzapfen, Steine. In seiner Werkstatt entsteht jedes Jahr mindestens eine neue Krippe. In diesem Jahr sind sogar zwei neue Modelle dabei. Mal sieht die Krippe aus wie ein kleiner Stall, mal wie ein elegantes Chalet in den Schweizer Bergen, mal wie ein einfaches Bauernhaus.

Helmut Blessing hatte für die Gäste zudem noch eine Überraschung parat. Einen Nachbau der historischen Trossinger Leier, wie sie vor 15 Jahren bei Ausgrabungen gefunden worden war.

Musikalischer Krippenbauer

Ein weiteres Instrument aus der Werkstatt von Blessing, das bei der Krippenausstellung zum Einsatz kam, war eine Psalter. Ein Saiteninstrument, das recht einfach zu spielen ist und auf dem ihn Irina Nungesser begleitete, während er auf dem Klavier spielte.

Die musikalische Umrahmung der Eröffnung der Krippenausstellung spielten vierhändig, Blessing und Irina Nungesser. Die zahlreichen Gäste bestaunten nach der Einführung die detailreichen Krippen.