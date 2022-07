Wechsel beim Förderverein der Bundesakademie

Der Verein „Freunde der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen e.V." hat einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige Vorsitzende Marcel Dreiling gab im Rahmen der Mitgliederversammlung am 25. Juni bekannt, dass er aus beruflichen Gründen nach fünf Jahren sein Amt zur Verfügung stellen wird. Als Nachfolger wählte die Mitgliederversammlung laut Mitteilung einstimmig Frank Golischewski. In der lokalen Kulturszene gut vernetzt und der Bundesakademie stark verbunden, stehe er somit dem Verein vor, dessen Hauptaufgaben es ist, die Bundesakademie in ihrer Arbeit zu unterstützen und Bedürftigen eine Teilnahme an Weiterbildungsformaten zu ermöglichen.