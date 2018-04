„Was hier läuft, ist vorbildlich“

Zu einer Bürger-Informationsveranstaltung ist Landrat Stefan Bär in dieser Woche nach Durchhausen gekommen. Lob gab es dabei unter anderem für die schnelle Umsetzung des Glasfasernetzes in Durchhausen.

Bürgermeister Simon Axt stellte die neuesten Projekte der Gemeinde vor: die beabsichtige Erweiterung des Gewerbegebietes „Großwiesen II“, das künftige Neubaugebiet „Geren“ und den geplanten Bau von zwei Mehrfamilienhäusern im Zentrum der Gemeinde durch einen Unternehmer aus der Gemeinde als Investor. Auch den Ausbau des Glasfasernetzes thematisierte der Bürgermeister in seiner Ansprache. Er sei dankbar für die Breitbandinitiative des Landkreises, sagte Simon Axt. „Im Alleingang wäre das viel schwerer gewesen“, so das Gemeindeoberhaupt.

„Der Kreis hat die Belange der kleinen Gemeinden auf dem Schirm. Das hängt auch mit der Person des Landrates zusammen“, sagte Simon Axt und übergab das Wort an Landrat Stefan Bär. Der nahm das Thema Glasfaserausbau direkt auf und lobte die Durchhauser Bevölkerung. „Wie das hier läuft, das ist vorbildlich“, sagte er.

„Die Bevölkerung in den Gemeinden soll wissen, was den Kreis umtreibt, denn mit dem Geld aus der Kreisumlage bewegen wir den Kreis“, so erklärte Stefan Bär die Absicht hinter diesem Treffen mit der Bevölkerung. Die Kreisumlage betrage aus Durchhausen immerhin 382 000 Euro. Dass der Löwenanteil der Kreisumlage für soziale Aufgaben aufgewendet wird, erfuhren die Zuhörer vom Landrat. Die Finanzierung von Pflegeplätzen, Ausgaben für die Jugendhilfe und für die Belange behinderter Personen, das sind die sozialen Aufgaben, die der Kreis unter anderem erfüllt. „62 Millionen Euro gibt der Kreis pro Jahr für soziale Aufgaben aus. In den letzten 25 Jahren verzeichnen wir einen steilen Anstieg von Fallzahlen“, erklärte Stefan Bär.

Auch das Thema Wohnungsmarkt sprach Bär an. „Ist das klassische Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung noch zeitgemäß?“, fragte er. Da der Anteil der 60- bis 85-jährigen Einwohner in den nächsten Jahren deutlich zunehmen würde, müsste ein Umdenken in Sachen Wohnbebauung stattfinden. Auch junge Leute, die ihre erste eigene Wohnung beziehen wollen, oder auch kleine Familien benötigen immer mehr kleine Wohneinheiten.

Zudem, so der Landrat, müssten sich die Gemeinden darüber Gedanken machen, wie sie mit dem Thema Seniorenpolitik umgehen. Der Landkreis begleitet den demografischen Wandel mit einem seniorenpolitischen Rahmenkonzept. Um neue Ärzte zu finden und die Ärzteversorgung zu sichern, seien Konzepte wie Kooperationen oder Gemeinschaftspraxen notwendig.

Der Nahverkehr orientiere sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen, so der Landrat. „Durchhausen liegt auf der Hauptachse und hat stündliche Verbindungen“, betonte Bär. Der Stundentakt orientiert sich an Pendlern und Schülern. Durch Rufbusse ab 21 Uhr sollen Abendaktivitäten ermöglicht werden.

Abschließend behandelte Stefan Bär den Erweiterungsbau des Landratsamtes. Die Zusammenführung vieler Außenstellen soll Synergieeffekte mit sich bringen. Das neue Bürokonzept ist platzsparend, durch den Umstieg auf die e-Akte. Baubeginn ist voraussichtlich Anfang nächsten Jahres.