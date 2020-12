Warte-Container am Bürgerbüro steht

Vor wenigen Tagen ist der Warte-Container vor dem Bürgerbüro in Betrieb genommen worden. Bereits seit einigen Wochen liefen laut einer Pressemitteilung der Stadt die Planungen für eine Lösung in Sachen Wartebereich für das Bürgerbüro. Pünktlich zum Wintereinbruch wurde nun der Container angeliefert und aufgestellt. Die Hochschule hatte zugestimmt, diesen auf ihrer Fläche aufzustellen, damit ausreichend Platz für die Feuerwehreinfahrt gewährleistet ist. Bürger haben nun die Möglichkeit, „ihre Wartezeit für die Termine und Anliegen im Bürgerbüro in dem beleuchtetem und mit Sitzgelegenheiten ausgestatteten Container angenehmer zu verbringen“, so die Stadt. In dem Container bestehe weiterhin Maskenpflicht und es sei Abstand zu halten. Die Stühle seien daher bereits mit dem entsprechenden Abstand aufgestellt. Durch die dauerhaft geöffnete Tür werde ausreichend gelüftet. „Wenn der Schalter im Bürgerbüro belegt ist, bitten wir die Bürger im Container zu warten, bis sie durch die installierte Sprechanlage aufgerufen werden.“