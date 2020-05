Warnung vor Betrügern

Eine 65-jährige Frau ist am Mittwoch beinahe Opfer eines Telefonbetrugs geworfen. Ein unbekannter Täter gab sich als Polizist aus und wollte an das Geld der Frau kommen. Nur technische Probleme verhinderten die geplante Straftat.

Der angebliche Polizeibeamte erzählte die übliche Geschichte von Einbrüchen in der Nachbarschaft und fragte die Seniorin nach Geld und Wertgegenständen aus, so der Bericht der Polizei. Bei einem zweiten Anruf konnte der Betrüger durch geschickte Gesprächsführung herausfinden, dass die Dame über eine größere Summe an Bargeld verfügt und versuchte mit ihrer Unterstützung per Fernzugriff auf das Konto zuzugreifen, so die Mitteilung weiter. Nur weil die Frau es nicht schaffte, ein Programm auf ihren Laptop zu installieren, konnte der Betrüger das Geld nicht abbuchen.

Die Polizei rät: „Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie zum Beispiel Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten wie Paypal)heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.“