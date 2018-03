Warnstreik bei den Stadtwerken

Am Dienstagmorgen sind 34 Mitarbeiter der Trossinger Stadtwerke Entro dem Aufruf zum Warnstreik der Gewerkschaft Verdi gefolgt. Sie forderten unter anderem: Die Erhöhung der Tabellenentgelte der Beschäftigten um 6 Prozent, 100 Euro mehr für Azubis und Praktikanten, die unbefristete übernahme von Auszubildenden und die Anhebung der Nachtarbeitszuschläge in Krankenhäuser auf 20 Prozent. Von 8 bis 10 Uhr fand der Warnstreik in Trossingen statt. Die Stadtwerke in Vilingen-Schwenningen waren ebenfalls betroffen.