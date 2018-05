Wandern macht auch Kindern Spaß

Kaum ein Hobby wird so unterschiedlich betrachtet wie das Wandern. Die einen stapfen bei Wind und Wetter los, die anderen assoziieren mit dem Wandern Spießigkeit und Langeweile. Der Schwäbische Albverein Trossingen und die Naturfreunde Trossingen richten sich mit einer neuen Aktion gezielt an Kinder und deren Eltern. In diesem Teil der Serie „Draußen unterwegs“ geben Gaujugendfamilienwartin Sylvia Jöns-Butschle und Förster Klaus Butschle Tipps, warum Wandern modern ist und wie Kinder dafür zu begeistern sind.

„Ich mache regelmäßig Unternehmungen mit Kindergruppen im Wald“, sagt Förster Klaus Butschle, der auch Gauvorsitzender des Schwäbischen Albvereins ist. „Es ist erschreckend, wie viele Kinder dann zum ersten Mal im Wald sind.“ Für ihn ist es klar: Der Wald ist ein wertvoller Lebensraum für Tiere, aber genauso wichtig auch als Ort der Erholung für Menschen. Um mehr Jungen und Mädchen den Kontakt mit der Natur zu ermöglichen, unterstützt er die neue Nachwuchsaktion der Naturfreundejugend und der Schwäbischen Albvereinsjugend Trossingen. Letzterer steht seine Frau Sylvia Jöns-Butschle als Gaujugendfamilienwartin vor.

Die erste Aktion findet am Freitag, 8. Juni, statt. Dann stellt Klaus Butschle das Waldmobil von Forst BW vor. „Die Waldbox ist ein Autoanhänger, der mit jeder Menge Material ausgestattet ist, um mit Kindern aller Altersklassen den Wald zu erforschen“, so der Förster. „Unser Angebot richtet sich an Kinder zwischen etwa fünf und zehn Jahren. Da bietet es sich zum Beispiel an, ein Bodenprofil auszugraben und mit der Becherlupe zu erforschen, welche Tiere im Boden leben.“

Abwechslung und Aktion

Kinder lieben Abwechslung und Herausforderungen, diese Eigenschaften wollen sich die Ehrenamtlichen der Waldaktion zu Nutze machen. „Mal gibt es eine Stadtralley, mal gehen wir in die Troase, ein anderes Mal kontrollieren wir zusammen die Nistkästen oder basteln“, so der Terminüberblick von Sylvia Jöns-Butschle. Für jede Teilnahme bekommen die Kinder einen Stempel. Besonders fleißigen Jungen und Mädchen winkt ein Preis.

Die Kooperation zwischen dem Schwäbischen Albverein und den Naturfreunden ist ein Gewinn für beide Seiten. „Die Naturfreunde haben eine Hütte, die wir nicht haben. Dafür können wir einen Jugendleiter stellen, der derzeit bei den Naturfreunden fehlt“, sagt Sylvia Jöns-Butschle.

Das Ehepaar hofft, dass aus der Kindergruppe eine Jugendgruppe wachsen kann. „Wenn wir ein paar Elfjährige haben, dann gründen wir zusätzlich eine Jugendgruppe“, so Sylvia Jöns-Butschle. „Und mit ein bisschen Glück, entwickelt sich dort ein neuer Jugendleiter“, hofft ihr Mann auf einen nachhaltigen Effekt. Denn so wertvoll der Kontakt der Natur für Kinder ist, so wichtig ist auch die soziale Kompetenz. „Wer als Kind einen Verein kennen lernt und sich dort wohlfühlt, der kommt auch als Erwachsener eher in den Kontakt mit ehrenamtlicher Arbeit. Davon profitiert am Ende unsere Gesellschaft“, so Klaus Butschle

Kinder, die an den Wander- und Naturerlebnissen teilnehmen, müssen keine kilometerweiten Märsche fürchten. „Sie sollen Spaß haben“, so Sylvia Jöns-Butschle. Und sogar für das Marschgepäck sorgen die beiden Vereine.